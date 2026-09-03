तनाव से राहत दिलाने में सहायक हो सकते हैं ये एक्यूप्रेशर मैट्स

एक्यूप्रेशर मैट्स का एक और अहम फायदा यह है कि ये रक्त संचार को बढ़ाने में मदद करते हैं।

जब आप इन मैट्स पर लेटते हैं, तो इनमें लगे नुकीले पिन खून की नसों को उत्तेजित करते हैं, जिससे खून का बहाव बेहतर होता है।

इससे ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति भी बढ़ती है, जो आपके शरीर के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचती है। इससे न केवल थकान दूर होती है बल्कि ऊर्जा स्तर भी बढ़ता है।