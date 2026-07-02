छात्रों के लिए बहुत फायदेमंद हैं ये 5 योगासन, तनाव से दिलाएंगे राहत
क्या है खबर?
आजकल छात्रों के जीवन में तनाव एक आम समस्या बन गई है। पढ़ाई का दबाव, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और अन्य जिम्मेदारियों के कारण छात्रों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। इस तनाव को कम करने के लिए योग एक असरदार तरीका हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे योगासन के बारे में बताते हैं, जो छात्रों के लिए बेहद फायदेमंद हैं और आसानी से किए जा सकते हैं।
#1
ताड़ासन
ताड़ासन एक सरल और असरदार योगासन है, जिसे किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं। इसमें आपको सीधे खड़े होकर अपने हाथों को आसमान की ओर खींचना होता है और धीरे-धीरे सांस लेते हुए अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचना होता है। इस आसन से रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है और दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, जिससे मानसिक तनाव कम होता है। इसे रोजाना करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है।
#2
वृक्षासन
वृक्षासन एक संतुलन भरा योगासन है, जिसमें एक पैर पर खड़े होकर दूसरे पैर को घुटने पर रखकर हाथों से सिर के ऊपर नमस्कार मुद्रा बनानी होती है। इस दौरान शरीर का संतुलन बनाए रखना होता है। यह आसन न केवल शारीरिक संतुलन सुधारता है बल्कि मानसिक स्थिरता भी प्रदान करता है। इसे नियमित रूप से करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और मन की शांति मिलती है, जिससे तनाव कम होता है।
#3
बालासन
बालासन एक आरामदायक मुद्रा वाला योगासन है, जिसे किसी भी उम्र के लोग आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको घुटनों को मोड़कर बैठना होता है और माथे को जमीन पर टिका देना होता है। इस अवस्था में कुछ मिनट रहने पर शरीर में शांति का अनुभव होता है। यह आसन रीढ़ की हड्डी को आराम देता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। इसे नियमित रूप से करने से तनाव कम होता है।
#4
भुजंगासन
भुजंगासन, जिसे कोबरा पोज भी कहा जाता है, पीठ के बल लेटकर किया जाता है। इसमें हथेलियों को कंधों के नीचे रखकर शरीर को ऊपर की ओर उठाना होता है। इससे पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है। इस आसन से फेफड़ों तक अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे तनाव कम होता है। इसे नियमित रूप से करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और मानसिक शांति भी मिलती है।
#5
शवासन
शवासन अंतिम आराम मुद्रा वाला आसन है, जिसमें पीठ के बल लेटकर आंखें बंद कर ली जाती हैं। इसे शवासन कहते हैं क्योंकि इसमें शरीर बिल्कुल शांत रहता है। इस अवस्था में कुछ मिनट रहने पर शरीर में शांति का अनुभव होता है। इन 5 सरल योगासनों को अपनाकर छात्र अपने जीवन में मानसिक शांति ला सकते हैं, जिससे उनका प्रदर्शन बेहतर होगा और वे तनावमुक्त रहेंगे।