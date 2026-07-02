छात्रों के लिए बहुत फायदेमंद हैं ये 5 योगासन, तनाव से दिलाएंगे राहत

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भुजंगासन

भुजंगासन, जिसे कोबरा पोज भी कहा जाता है, पीठ के बल लेटकर किया जाता है। इसमें हथेलियों को कंधों के नीचे रखकर शरीर को ऊपर की ओर उठाना होता है। इससे पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है। इस आसन से फेफड़ों तक अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे तनाव कम होता है। इसे नियमित रूप से करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और मानसिक शांति भी मिलती है।