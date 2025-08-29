त्योहारों के लिए दीयों को सजाना है? अपनाएं ये 5 तरीके, लगेंगे बहुत खूबसूरत

त्योहारों का मौसम आते ही घर को सजाने और रोशनी से जगमगाने का समय आ जाता है। खासतौर से दिवाली पर दीप जलाना एक परंपरा है, लेकिन इस बार आप अपने दीयों को कुछ खास तरीके से सजा सकते हैं। घर पर बनाए गए दीये न केवल आपके घर को रोशन करेंगे, बल्कि आपके रचनात्मकता को भी उजागर करेंगे। आइए कुछ बेहतरीन आइडियाज के बारे में जानते हैं, जिनसे आप अपने दीयों को और भी खूबसूरत बना सकते हैं।

#1 रंग-बिरंगे स्टोन का करें इस्तेमाल रंग-बिरंगे स्टोन का इस्तेमाल करके आप अपने दीयों को एक नया लुक दे सकते हैं। इन स्टोन को आप बाजार से खरीद सकते हैं या फिर घर पर ही रंग सकते हैं। सबसे पहले अपने मिट्टी के दीयों को अच्छे से साफ कर लें, फिर उन पर गोंद लगाकर रंग-बिरंगे स्टोन को चिपका दें। इस तरह आपके दीये बेहद खूबसूरत दिखेंगे और रात में जब उन पर रोशनी पड़ेगी तो उनका नजारा बहुत ही खास लगेगा।

#2 मोती और रिबन से सजाएं मोती और रिबन का उपयोग करके भी आप अपने दीयों को सजा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने मिट्टी के दीयों को अच्छे से साफ कर लें, फिर उन पर गोंद लगाकर छोटे-छोटे मोती चिपका दें। इसके अलावा आप रिबन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे आप दीये के ऊपर या चारों ओर बांध सकते हैं। इस तरह आपके दीये न केवल सुंदर दिखेंगे बल्कि त्योहारों की रौनक भी बढ़ाएंगे।

#3 फूलों की पंखुड़ियों से सजाएं फूलों की पंखुड़ियों का इस्तेमाल करके आपके दीये और भी खूबसूरत लगेंगे। इसके लिए आप ताजे फूलों की पंखुड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सूखे फूलों की पंखुड़ियों का भी उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मिट्टी के दीयों को अच्छे से साफ कर लें, फिर उन पर गोंद लगाकर फूलों की पंखुड़ियों को चिपका दें। इस तरह आपके दीये न केवल सुंदर दिखेंगे बल्कि त्योहारों की रौनक भी बढ़ाएंगे।

#4 रंगीन कांच का करें उपयोग रंगीन कांच का उपयोग करके आप अपने दीयों को एक नया लुक दे सकते हैं। इसके लिए आपको बाजार से अलग-अलग रंगों वाले कांच खरीदने होंगे, जिन्हें आप अपने मिट्टी के दीयों पर गोंद लगाकर चिपका सकते हैं। इसके अलावा आप कांच को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपके दीये और भी खूबसूरत दिखेंगे। इस तरह आपके दीये न केवल सुंदर दिखेंगे बल्कि त्योहारों की रौनक भी बढ़ाएंगे।