सही हेयरकट चुनने में मददगार हो सकते हैं ये 5 तरीके

बालों की लंबाई भी आपके हेयरकट को प्रभावित करती है।

अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप छोटे हेयरकट आजमा सकते हैं, जिससे आपके बाल हल्के और हवा लगने लगेंगे, वहीं अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप लंबे बालों वाले हेयरकट जैसे कि बॉब कट या लंबे लेयर कट चुन सकते हैं।

इससे आपके बाल घने और खूबसूरत दिखेंगे। इसलिए अपनी पसंद और चेहरे के आकार को ध्यान में रखते हुए ही बालों की लंबाई चुनें।