ओमेगा-6 फैटी एसिड की कमी को पूरा करने के लिए रोजाना खाएं ये 5 सब्जियां

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फूलगोभी

फूलगोभी में भी ओमेगा-6 पाया जाता है। इसके अलावा इसमें रेशा, विटामिन-C और एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाते हैं और रोगों से लड़ने की ताकत को मजबूत बनाते हैं। फूलगोभी का नियमित सेवन पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने, सूजन को कम करने और त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में भी मदद कर सकता है। आप फूलगोभी को सूप या फिर सब्जी के रूप में अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।