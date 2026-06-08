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ओमेगा-6 फैटी एसिड की कमी को पूरा करने के लिए रोजाना खाएं ये 5 सब्जियां
ओमेगा-6 से भरपूर सब्जियां

ओमेगा-6 फैटी एसिड की कमी को पूरा करने के लिए रोजाना खाएं ये 5 सब्जियां

लेखन सयाली
Jun 08, 2026
05:03 pm
क्या है खबर?

ओमेगा-6 एक जरूरी पोषक तत्व है, जो शरीर में सूजन को कम करने और दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। यह पोषक तत्व मस्तिष्क के विकास और शरीर के कई कामों में अहम भूमिका निभाता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बताते हैं, जो ओमेगा-6 से भरपूर होती हैं। इन्हें खान-पान में शामिल करके आप इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं।

#1

शिमला मिर्च

शिमला मिर्च में ओमेगा-6 के साथ-साथ ओमेगा-3 भी पाया जाता है। यह पोषक तत्व दिल की बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा शिमला मिर्च में फाइबर, विटामिन-C और विटामिन-A भी होते हैं, जो शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाने में सहायक हैं। आप चाहें तो शिमला मिर्च को सलाद, सैंडविच या फिर सब्जी के रूप में अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।

#2

पालक

पालक एक पत्तेदार सब्जी है, जो ओमेगा-6 फैटी एसिड का अच्छा स्रोत है। इसमें मौजूद ओमेगा-6 फैटी एसिड सूजन को कम करने और दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। इसके अलावा पालक में आयरन, कैल्शियम और विटामिन-K भी पाया जाता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक है। आप पालक को कच्चा खा सकते हैं या फिर इससे सूप, पराठे और सब्जी आदि भी बना सकते हैं।

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#3

ब्रोकली

ब्रोकली में भी ओमेगा-6 पाया जाता है। इसके अलावा इसमें फाइबर, विटामिन-C और एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाते हैं और रोगों से लड़ने की ताकत को मजबूत बनाते हैं। ब्रोकली का नियमित सेवन कैंसर के जोखिम को कम करने और त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में भी मदद कर सकता है। आप ब्रोकली को सलाद, सूप या फिर सब्जी के रूप में अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।

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#4

फूलगोभी

फूलगोभी में भी ओमेगा-6 पाया जाता है। इसके अलावा इसमें रेशा, विटामिन-C और एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाते हैं और रोगों से लड़ने की ताकत को मजबूत बनाते हैं। फूलगोभी का नियमित सेवन पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने, सूजन को कम करने और त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में भी मदद कर सकता है। आप फूलगोभी को सूप या फिर सब्जी के रूप में अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।

#5

टमाटर

टमाटर में भी ओमेगा-6 पाया जाता है। इसमें लाइकोपीन नामक एंटी-ऑक्सीडेंट होता है, जो दिल की बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा टमाटर में विटामिन-C और अन्य पोषक तत्व भी होते हैं, जो रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाते हैं। टमाटर का नियमित सेवन त्वचा को निखारता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है। आप टमाटर को सलाद, सूप या सब्जी के रूप में खा कर सकते हैं।

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