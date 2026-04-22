मनाली से बाहर हैं ये 5 अनोखी जगहें, छुट्टियों में घूमने के लिए हैं बेहतरीन

हिमाचल प्रदेश में स्थित मनाली एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, लेकिन यहां के आसपास भी कई खूबसूरत और अनोखी जगहें हैं। मनाली के अलावा भी हिमाचल में ऐसी कई जगहें हैं, जहां आप शांति और सुकून का अनुभव कर सकते हैं। इन जगहों पर जाकर आप हिमाचली संस्कृति और जीवनशैली को करीब से देख सकते हैं। आइए आज हम आपको मनाली से बाहर स्थित 5 ऐसी खूबसूरत जगहों के बारे में बताते हैं।

#1 सोलांग घाटी सोलांग घाटी मनाली से लगभग 14 किलोमीटर दूर स्थित एक खूबसूरत स्थान है। यहां आप बर्फ पर स्कीइंग, हवा में उड़ने जैसी रोमांचक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। सर्दियों में यहां बर्फबारी होती है, जो इसे स्कीइंग के लिए आदर्श बनाती है। गर्मियों में यह जगह पैदल यात्रा और कैंपिंग के लिए प्रसिद्ध है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल आपको एक अलग ही अनुभव देगा। सोलांग घाटी में आप परिवार संग एक यादगार समय बिता सकते हैं।

#2 कुंजुम दर्रा कुंजुम दर्रा मनाली से लगभग 75 किलोमीटर दूर स्थित एक ऊंचाई वाला मार्ग है। यह दर्रा लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है और यहां से आपको हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों का शानदार दृश्य देखने को मिलता है। कुंजुम दर्रा पर स्थित कुंजुम माता का मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहां आकर आप प्रकृति की गोद में कुछ समय बिता सकते हैं और शांति का अनुभव कर सकते हैं।

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#3 महान हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान महान हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान मनाली से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है। यह उद्यान विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीव-जंतुओं का घर है। यहां आप हिमालयी भालू, लाल लोमड़ी, तेंदुआ आदि जानवरों को देख सकते हैं। इसके अलावा यहां कई प्रकार की पक्षियों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। महान हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान में पैदल यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए भी कई रास्ते उपलब्ध हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण आपको एक अलग ही अनुभव देगा।

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#4 रोहतांग दर्रा रोहतांग दर्रा मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूर स्थित एक ऊंचाई वाला मार्ग है। यह दर्रा लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है और यहां से आपको हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों का शानदार दृश्य देखने को मिलता है। रोहतांग दर्रा पर आकर आप प्रकृति की गोद में कुछ समय बिता सकते हैं और शांति का अनुभव कर सकते हैं। यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता आपको एक अलग ही अनुभव देगा।