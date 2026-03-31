लौकी से बनाए जा सकते हैं ये 5 अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजन, जानिए रेसिपी

आमतौर पर लोग लौकी को एक साधारण सब्जी मानते हैं, लेकिन यह बहुत ही खास और पौष्टिक है। इसमें विटामिन और मिनरल की भरपूर मात्रा होती है। आज हम आपको लौकी से बनने वाले कुछ अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ये व्यंजन उन लोगों को भी पसंद आएंगे, जिन्हें लौकी खाना अच्छा नहीं लगता है। इन्हें खान-पान में जरूर शामिल करें।

#1 लौकी का हलवा लौकी का हलवा एक बेहतरीन मिठाई है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले लौकी को कद्दूकस करें और उसे घी में भूनें, फिर इसमें दूध डालकर पकाएं और चीनी मिलाएं। जब दूध सूख जाए तो इसमें इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर सजाएं। यह हलवा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। इसे आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ बांटकर खुशी से खा सकते हैं।

#2 लौकी की कढ़ी लौकी की कढ़ी एक अनोखी और स्वादिष्ट सब्जी है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले दही में बेसन मिलाकर फेंट लें। इसके बाद इसमें कद्दूकस की हुई लौकी डालें और हल्दी और लाल मिर्च जैसे मसाले मिला दें। इसे धीमी आंच पर पकने दें, जब तक कि कढ़ी गाढ़ी न हो जाए। इस कढ़ी को चावल या रोटी के साथ परोसें और इसका आनंद लें।

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#3 लौकी का रायता लौकी का रायता एक ताजगी भरा व्यंजन है, जिसे आप लंच या डिनर में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दही को फेंट लें, फिर इसमें कद्दूकस की हुई लौकी डालें। इसमें नमक, भुना जीरा पाउडर और हरी मिर्च आदि जैसे मसाले भी मिला दें। यह रायता खाने के साथ-साथ पाचन क्रिया को भी सुधारता है। इसे ठंडा-ठंडा परोसें और अपने भोजन का मजा दोगुना कर लें।

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#4 लौकी की खीर लौकी की खीर एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे आप खास मौकों पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले कद्दूकस की हुई लौकी को दूध में पकाएं, जब तक वह नरम न हो जाए। फिर इसमें चीनी मिलाएं और गाढ़ा होने तक पकने दें। अंत में इलायची पाउडर डालें और ठंडा होने दें। यह खीर न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसे ठंडा-ठंडा परोसें और अपने भोजन का मजा बढ़ाएं।