घर पर बनाकर खाएं ये उत्तपम

स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं ये 5 तरह के उत्तपम, जानिए रेसिपी

लेखन अंजली 05:55 pm Sep 04, 202605:55 pm

क्या है खबर?

उत्तपम एक पौष्टिक और स्वादिष्ट दक्षिण भारतीय खाना है, जो नाश्ते या हल्के भोजन के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह चावल और दाल के मिश्रण से तैयार होता है और इसमें कई तरह की सब्जियां डालकर इसे और भी खास बनाया जा सकता है। यहां हम आपको 5 अलग-अलग प्रकार के उत्तपम की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं और ये आपके खाने का मजा बढ़ा देंगे।