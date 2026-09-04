स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं ये 5 तरह के उत्तपम, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
उत्तपम एक पौष्टिक और स्वादिष्ट दक्षिण भारतीय खाना है, जो नाश्ते या हल्के भोजन के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह चावल और दाल के मिश्रण से तैयार होता है और इसमें कई तरह की सब्जियां डालकर इसे और भी खास बनाया जा सकता है। यहां हम आपको 5 अलग-अलग प्रकार के उत्तपम की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं और ये आपके खाने का मजा बढ़ा देंगे।
#1
प्याज का उत्तपम
प्याज का उत्तपम बनाने के लिए सबसे पहले चावल और उड़द की दाल को रातभर पानी में भिगोएं, फिर इन्हें पीसकर घोल तैयार करें। इस घोल में बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, अदरक और धनिया पत्ती मिलाएं।
अब तवे पर थोड़ा तेल गर्म करें और इस घोल को एक चम्मच भर डालें। इसे दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंकें। गर्मागर्म प्याज का उत्तपम नारियल की चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोसें।
#2
टमाटर का उत्तपम
टमाटर का उत्तपम बनाने के लिए भी पहले चावल और उड़द की दाल को रातभर पानी में भिगोकर पीसकर घोल तैयार करें।
इस घोल में बारीक कटी हुई टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और धनिया पत्ती मिलाएं। तवे पर तेल गर्म करके एक चम्मच घोल डालें और इसे दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंकें।
इस उत्तपम को नारियल की चटनी या प्याज की चटनी के साथ खाएं, जो इसका स्वाद बढ़ा देंगे।
#3
मिश्रित सब्जियों का उत्तपम
मिश्रित सब्जियों का उत्तपम बनाने के लिए सबसे पहले चावल और उड़द की दाल को रातभर पानी में भिगोएं, फिर इन्हें पीसकर घोल तैयार करें।
इस घोल में बारीक कटी हुई गाजर, शिमला मिर्च, मटर और हरी मिर्च मिलाएं। तवे पर तेल गर्म करके एक चम्मच घोल डालें और इसे दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंकें।
इस उत्तपम को नारियल की चटनी या टमाटर की चटनी के साथ खाएं, जो इसका स्वाद बढ़ा देंगे।
#4
मसालेदार मिर्च का उत्तपम
मसालेदार मिर्च का उत्तपम बनाने के लिए सबसे पहले चावल और उड़द की दाल को रातभर पानी में भिगोएं, फिर इन्हें पीसकर घोल तैयार करें।
इस घोल में बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और धनिया पत्ती मिलाएं। तवे पर तेल गर्म करके एक चम्मच घोल डालें और इसे दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंकें।
इस उत्तपम को नारियल की चटनी या टमाटर की चटनी के साथ खाएं, जो इसका स्वाद बढ़ा देंगे।
#5
मकई और चीज़ का उत्तपम
मकई और चीज़ उत्तपम बच्चों समेत सभी उम्र के लोगों को पसंद आएगा।
इसके लिए उत्तपम के घोल पर उबले हुए मकई दानों को बारीक काटकर तैयार मिश्रण में मिलाएं। ऊपर से कदूकस किया हुआ चीज़ डालें और फिर से पकाएं ताकि चीज़ पिघल जाए। इसे नारियल की चटनी या टमाटर की चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें।
यह मकई और चीज़ का मेल आपके नाश्ते को एक नया स्वाद देगा और सभी को खुश कर देगा।