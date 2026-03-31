सेहत के लिए फायदेमंद हैं बीजों से बनने वाले ये 5 तरह के पराठे, जानिए रेसिपी

पराठे भारतीय खान-पान में एक खास जगह रखते हैं। आमतौर पर आलू, गोभी या मिक्स सब्जियों के पराठे तो हर किसी को पसंद होते हैं। हालांकि, क्या आपने कभी बीजों से बने पराठे आजमाए हैं? बीजों से बने पराठे न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनमें पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में होते हैं। आइए आज हम आपको बीजों से बने 5 तरह के पराठों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगे।

#1 अलसी के पराठे अलसी के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं के आटे में पिसी हुई अलसी मिलाएं। इसके बाद इसमें नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर और थोड़ा-सा पानी मिलाकर गूंध लें। अब इस आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेलें और तवे पर दोनों तरफ घी लगाकर सेंके। ये पराठे न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड भी होता है। यह दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है और बीमारियों से बचाता है।

#2 सूरजमुखी के बीजों के पराठे सूरजमुखी के बीजों में विटामिन-E और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हमारी त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद होते हैं। इन बीजों से पराठे बनाने के लिए गेहूं के आटे में पिसे हुए सूरजमुखी के बीज मिलाएं। फिर इसमें नमक, जीरा, धनिया पाउडर और थोड़ा-सा पानी डालकर गूंध लें। अब इस आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेलें और तवे पर सेंके। इन पराठों का स्वाद दही या अचार के साथ बहुत अच्छा लगता है।

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#3 कद्दू के बीजों के परांठे कद्दू के बीजों में जिंक और मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा होती है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। इन बीजों से पराsठे बनाने के लिए गेहूं के आटे में पिसे हुए कद्दू के बीज मिलाएं। इसके बाद इसमें नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर और थोड़ा-सा पानी डालकर गूंध लें। अब इस आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेलें और तवे पर सेंके। आप इन पराठों को चाय के साथ खा सकते हैं।

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#4 तिल के पराठे तिल में कैल्शियम और आयरन की अच्छी खासी मात्रा होती है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती है। इन बीजों से पराठे बनाने के लिए गेहूं के आटे में पिसे हुए तिल मिलाएं। फिर इसमें नमक, जीरा, धनिया पाउडर और थोड़ा-सा पानी डालकर गूंध लें। अब इस आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेलें और तवे पर सेंके। इन पराठों का स्वाद बेहतरीन होता है, जो बच्चों को भी पसंद आते हैं।