बारिश की रातों को गर्माहट से भर देगी ये 5 तरह की खिचड़ी, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
बारिश की रातों में खिचड़ी के साथ एक प्याली चाय का मजा ही कुछ और है। खिचड़ी एक ऐसा खाना है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसमें मौजूद सब्जियां और मसाले इसे और भी खास बनाते हैं। आइए आज हम आपको 5 तरह की खिचड़ी की रेसिपी बताते हैं, जो आपकी बारिश की रातों को गर्माहट से भर देगी और स्वाद का भी भरपूर आनंद देगी।
#1
मसाला खिचड़ी
मसाला खिचड़ी एक बेहतरीन विकल्प है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मूंग दाल और चावल को धोकर भिगो दें, फिर कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। अब इसमें कटे हुए प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें, फिर इसमें कटे हुए टमाटर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालकर मिलाएं। इसके बाद इसमें भिगोई हुई मूंग दाल और चावल डालकर पानी मिलाएं और इसे पकने दें।
#2
सब्जियों वाली खिचड़ी
सब्जियों वाली खिचड़ी एक पौष्टिक और स्वादिष्ट विकल्प है। इसके लिए सबसे पहले मूंग दाल और चावल को धोकर भिगो दें, फिर कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। अब इसमें कटे हुए प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें, फिर इसमें गाजर, मटर, आलू जैसी सब्जियां डालकर मिलाएं। इसके बाद भिगोई हुई मूंग दाल और चावल डालकर पानी मिलाएं और इसे पकने दें।
#3
दही वाली खिचड़ी
दही वाली खिचड़ी एक अनोखा स्वाद देती है। इसके लिए सबसे पहले मूंग दाल और चावल को धोकर भिगो दें, फिर कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। अब इसमें कटे हुए प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें, फिर इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालकर मिलाएं। इसके बाद इसमें फेंटा हुआ दही मिलाकर अच्छी तरह पकाएं, फिर इसमें भिगोई हुई मूंग दाल और चावल डालकर पकाएं।
#4
नारियल वाली खिचड़ी
नारियल वाली खिचड़ी एक अलग स्वाद का अनुभव देती है। इसके लिए सबसे पहले मूंग दाल और चावल को धोकर भिगो दें, फिर कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। अब इसमें कटे हुए प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें, फिर इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालकर मिलाएं। इसके बाद नारियल का दूध मिलाकर अच्छी तरह पकाएं, फिर इसमें भिगोई हुई मूंग दाल और चावल डालकर पकाएं।
#5
पालक-पनीर वाली खिचड़ी
पालक-पनीर वाली खिचड़ी सेहत के लिए फायदेमंद और स्वादिष्ट विकल्प है। इसके लिए सबसे पहले मूंग दाल और चावल को धोकर भिगो दें, फिर कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। अब इसमें कटे हुए प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें, फिर इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालकर मिलाएं। इसके बाद पालक और पनीर मिलाकर अच्छी तरह पकाएं, फिर इसमें भिगोई हुई मूंग दाल और चावल डालकर पकाएं।