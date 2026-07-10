बारिश की रातों को गर्माहट से भर देगी ये 5 तरह की खिचड़ी, जानिए रेसिपी

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मसाला खिचड़ी

मसाला खिचड़ी एक बेहतरीन विकल्प है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मूंग दाल और चावल को धोकर भिगो दें, फिर कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। अब इसमें कटे हुए प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें, फिर इसमें कटे हुए टमाटर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालकर मिलाएं। इसके बाद इसमें भिगोई हुई मूंग दाल और चावल डालकर पानी मिलाएं और इसे पकने दें।