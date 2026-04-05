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स्वाद के साथ पोषक तत्वों से भरपूर हैं ये 5 तरह की केफिर स्मूदी, जानिए रेसिपी
5 तरह की केफिर स्मूदी

स्वाद के साथ पोषक तत्वों से भरपूर हैं ये 5 तरह की केफिर स्मूदी, जानिए रेसिपी

लेखन सयाली
Apr 05, 2026
05:30 pm
क्या है खबर?

केफिर स्मूदी एक प्रोबायोटिक से भरपूर, गाढ़ी और मलाईदार स्मूदी है, जो पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। दूध या पानी में केफिर के दाने डालकर बनाया जाने वाला यह खास पेय अच्छे बैक्टीरिया से भरपूर होता है। यह पेय पाचन को सुधारने और शरीर की सुरक्षा क्षमता को मजबूत करने में मदद कर सकता है। केफिर को स्मूदी में मिलाकर पीने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। आइए 5 बेहतरीन केफिर स्मूदी की रेसिपी जानते हैं।

#1

आम केफिर स्मूदी

सबसे पहले एक मिक्सर में आम के टुकड़े, चीनी, दूध और केफिर को डालकर अच्छी तरह से फेंट लें। अगर आपको स्मूदी गाढ़ी पसंद नहीं है तो इसमें थोड़ा ठंडा पानी डालकर फेंट लें। अब इस मिश्रण को एक गिलास में डालकर ऊपर से बर्फ के टुकड़े डालें और इसका आनंद लें। यह स्मूदी विटामिन-C और विटामिन-A से भरपूर है, जो आपकी शरीर की सुरक्षा क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

#2

पपीता केफिर स्मूदी

पपीता विटामिन-A और विटामिन-C से भरपूर होता है, जो आपकी त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर में पपीते के टुकड़े, चीनी, दूध और केफिर को डालकर अच्छी तरह से फेंट लें। अगर आपको स्मूदी गाढ़ी पसंद नहीं है तो इसमें थोड़ा ठंडा पानी डालकर फेंट लें। अब इस मिश्रण को एक गिलास में डालकर ऊपर से बर्फ के टुकड़े डालें और इसका आनंद लें।

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#3

केला केफिर स्मूदी

केला पोटेशियम का अच्छा स्रोत होता है, जो दिल की सेहत के लिए फायदेमंद है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर में केले के टुकड़े, चीनी, दूध और केफिर को डालकर अच्छी तरह से फेंट लें। अगर आपको स्मूदी गाढ़ी पसंद नहीं है तो इसमें थोड़ा ठंडा पानी डालकर फेंट लें। अब इस मिश्रण को एक गिलास में डालकर ऊपर से बर्फ के टुकड़े डालें और इसका आनंद लें।

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#4

अनार केफिर स्मूदी

अनार में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अनार के दाने निकाल लें। अब मिक्सर में अनार के दाने, चीनी, दूध और केफिर को डालकर अच्छी तरह से फेंट लें। अगर आपको स्मूदी गाढ़ी पसंद नहीं है तो इसमें थोड़ा ठंडा पानी डालकर फेंट लें। अब इस मिश्रण को एक गिलास में डालकर ऊपर से बर्फ के टुकड़े डालें और इसका आनंद लें।

#5

स्ट्रॉबेरी केफिर स्मूदी

स्ट्रॉबेरी विटामिन-C का अच्छा स्रोत है, जो आपकी शरीर की सुरक्षा क्षमता को मजबूत करता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले स्ट्रॉबेरी के टुकड़े करें। फिर एक मिक्सर में स्ट्रॉबेरी, चीनी, दूध और केफिर को डालकर अच्छी तरह से फेंट लें। अगर आपको स्मूदी गाढ़ी पसंद नहीं है तो इसमें थोड़ा ठंडा पानी डालकर फेंट लें। अब इस मिश्रण को एक गिलास में डालकर ऊपर से बर्फ के टुकड़े डालें और इसका आनंद लें।

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