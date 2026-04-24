भारतीय रोटी के ये 5 प्रकार हैं बहुत ही स्वादिष्ट, जानें इनकी रेसिपी
क्या है खबर?
रोटी भारतीय खाने का एक अहम हिस्सा है। यह न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि पोषण में भी भरपूर होती है। अलग-अलग प्रकार की रोटियां अलग-अलग अनाजों से बनाई जाती हैं, जो उन्हें खास बनाती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी रोटियों के बारे में बताते हैं, जो भारतीय घरों में आमतौर पर बनाई जाती हैं और इन्हें विभिन्न तरीकों से खाया जा सकता है।
#1
गेहूं की रोटी
गेहूं की रोटी सबसे आम और लोकप्रिय रोटी है, जिसे हर घर में बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए गेहूं के आटे को पानी और नमक मिलाकर गूंदा जाता है, फिर छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेलकर तवे पर पकाया जाता है। इस रोटी को घी या मक्खन लगाकर परोसा जा सकता है। यह रोटी दाल, सब्जी या अचार के साथ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है।
#2
बाजरे की रोटी
बाजरे की रोटी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि यह पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसे बनाने के लिए बाजरे के आटे को पानी और नमक मिलाकर गूंदा जाता है, फिर छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेलकर तवे पर पकाया जाता है। इस रोटी को घी या सरसों के तेल से चिकना करके परोसा जाता है। यह रोटी दही या लहसुन की चटनी के साथ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है।
#3
मक्का की रोटी
मक्का की रोटी सर्दियों में खासकर उत्तर भारत में बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए मक्का के आटे को पानी और नमक मिलाकर गूंदा जाता है, फिर छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेलकर तवे पर पकाया जाता है। इस रोटी को घी या मक्खन लगाकर परोसा जाता है। मक्का की रोटी को सरसों का साग या मक्के की खीर के साथ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है।
#4
ज्वार की रोटी
ज्वार की रोटी दक्षिण भारत में बहुत लोकप्रिय है। इसे बनाने के लिए ज्वार के आटे को पानी और नमक मिलाकर गूंदा जाता है, फिर छोटी-छोटी लोइयां बनाकर इसे बेला जाता है और फिर तवे पर पकाया जाता है। इस रोटी को नारियल की चटनी या सांभर के साथ परोसा जाता है। ज्वार की रोटी पोषण से भरपूर होती है और इसे खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है।
#5
छोले भटूरे
छोले भटूरे दिल्ली की एक प्रसिद्ध व्यंजन है। इसमें बड़े आकार के तले हुए पूरियों के साथ मसालेदार छोले होते हैं। भटूरे बनाने के लिए मैदा, दही और बेकिंग सोडा मिलाकर आटा गूंथा जाता है। छोले बनाने के लिए छोले को रातभर पानी में भिगोकर उसे उबाला जाता है, फिर प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और मसालों को मिलाकर पकाया जाता है। इन सभी रोटियों को आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं।