नाश्ते के लिए बेहतरीन विकल्प हैं ये 5 तरह के सैंडविच, झट से हो जाएंगे तैयार
लेखन अंजली
Aug 19, 2025
07:26 pm
सैंडविच नाश्ते के लिए एक बेहतरीन विकल्प है क्योंकि यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी होता है। इसे बनाने में समय भी कम लगता है और इसे कहीं भी ले जाना आसान होता है। आज हम आपको कुछ ऐसे सैंडविच बताएंगे, जो आपके दिन की शुरुआत को आपके लिए आसान बना देंगे और आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। इन सैंडविच में भरपूर पोषण होता है और ये आपको ताजगी का एहसास दिलाएंगे।

#1

आलू और प्याज का सैंडविच

आलू और प्याज का सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले आलू उबाल लें और उन्हें अच्छे से मैश कर लें। अब एक पैन में तेल गर्म करके उसमें जीरा डालें, फिर बारीक कटी हुई प्याज डालें और सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद इसमें मैश आलू, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर मिलाएं। इस मिश्रण को ब्रेड के टुकड़े पर फैलाएं और दूसरे टुकड़े से ढक दें। इसे सेंक कर गर्मागर्म परोसें।

#2

पनीर और पालक का सैंडविच

पनीर और पालक का सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले पालक को अच्छे से धो लें और उसे उबाल लें। अब एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर, हरी मिर्च डालकर भूनें। इसके बाद इसमें उबला हुआ पालक डालें और थोड़ी देर पकने दें। अब इसमें कदूकस किया हुआ पनीर, नमक, काली मिर्च पाउडर मिलाएं। इस मिश्रण को ब्रेड के टुकड़े पर फैलाकर दूसरे टुकड़े से ढक दें। इसे सेंक कर गर्मागर्म परोसें।

#3

छोले का सैंडविच

छोले का सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले छोले को रातभर पानी में भिगोकर रखें और सुबह उन्हें कुकर में पकाएं। अब एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर, हरी मिर्च डालकर भूनें। इसके बाद इसमें उबले हुए छोले, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर मिलाएं। इस मिश्रण को ब्रेड के टुकड़े पर फैलाकर दूसरे टुकड़े से ढक दें। इसे सेंक कर गर्मागर्म परोसें।

#4

टमाटर और खीरे का सैंडविच

टमाटर और खीरे का सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले ब्रेड के टुकड़े पर मक्खन लगाएं। अब एक कटोरी में बारीक कटे हुए टमाटर, खीरे, प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नमक और नींबू रस मिलाकर रखें। इस मिश्रण को ब्रेड के एक टुकड़े पर फैलाएं और दूसरे टुकड़े से ढक दें। इसे सेंक कर गर्मागर्म परोसें। यह सैंडविच न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पोषण से भरपूर भी है।

#5

पत्तेदार सब्जियों और पनीर का सैंडविच

पत्तेदार सब्जियों और पनीर का सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले पत्तेदार सब्जियों जैसे मेथी आदि को धोकर काट लें। अब एक पैन में थोड़ा मक्खन गर्म करके उसमें बारीक कटी हुई पत्तेदार सब्जियां डालें और नरम होने तक पकाएं। इसके बाद इसमें कदूकस किया हुआ पनीर, नमक, काली मिर्च पाउडर मिलाएं। इस मिश्रण को ब्रेड के टुकड़े पर फैलाकर दूसरे टुकड़े से ढक दें। इसे सेंक कर गर्मागर्म परोसें।