भारत के अलग-अलग हिस्सों में बनाए जाते हैं ये 5 तरह के मिर्ची वड़े, जानें रेसिपी

मिर्ची वड़ा एक ऐसा नाश्ता है, जिसे हर उम्र के लोग पसंद करते हैं। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसे बनाना भी आसान है। अलग-अलग राज्यों में मिर्ची वड़ा बनाने के तरीके में थोड़ा अंतर होता है। महाराष्ट्र में इसे वड़ा पाव के साथ खाया जाता है, जबकि उत्तर भारत में इसे चाय के साथ खाया जाता है। आइए जानते हैं कि भारत के अलग-अलग हिस्सों में किस तरह के मिर्ची वड़े बनाए जाते हैं।

#1 कश्मीरी मिर्ची वड़ा कश्मीरी मिर्ची वड़ा बनाने के लिए हरी मिर्च को लंबाई में काटकर उसके अंदर आलू का मसाला भर दिया जाता है। इसके लिए पहले आलू को उबालकर छील लें, फिर उसे मैश करके उसमें हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, हरा धनिया, गरम मसाला, नमक और लाल मिर्च पाउडर डालकर मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को हरी मिर्च के अंदर भरकर बेसन के घोल में डुबोकर गर्म तेल में तलें। इसे हरी चटनी के साथ गर्मा-गर्म परोसें।

#2 बंगाली मिर्ची वड़ा बंगाली मिर्ची वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले उबले हुए आलू को छीलकर मैश कर लें, फिर उसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, हरा धनिया, गरम मसाला, नमक और लाल मिर्च पाउडर मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को लंबाई में कटी हरी मिर्च के अंदर भरें। अब बेसन के घोल में मिर्ची वड़ा डुबोकर गर्म तेल में सुनहरा भूरा होने तक तल लें। बंगाली घरों में इसे अक्सर पोस्त दाना (खसखस) के साथ मिलाकर एक अनोखा स्वाद दिया जाता है।

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#3 उत्तर भारतीय मिर्ची वड़ा उत्तर भारतीय मिर्ची वड़ा बनाने के लिए पहले बेसन, अजवाइन, नमक और पानी को मिलाकर घोल तैयार करें। इसके बाद लंबाई में कटी हरी मिर्च के अंदर आलू का मसाला भरें, फिर इस मिर्ची वड़े को बेसन के घोल में डुबोकर गर्म तेल में सुनहरा भूरा होने तक तल लें। इसे हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ गर्मा-गर्म परोसें। यह नाश्ता चाय के साथ खाने में और भी स्वादिष्ट लगता है।

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#4 महाराष्ट्रियन मिर्ची वड़ा महाराष्ट्रियन मिर्ची वड़ा बनाने के लिए पहले बेसन, नमक, अजवाइन और पानी को मिलाकर घोल तैयार करें। इसके बाद उबले हुए आलू को छीलकर मैश कर लें, फिर उसमें हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, हरा धनिया, गरम मसाला, नमक और लाल मिर्च पाउडर मिलाएं। अब इस मिश्रण को लंबाई में कटी हरी मिर्च के अंदर भरें। इसके बाद इस मिर्ची वड़े को बेसन के घोल में डुबोकर गर्म तेल में सुनहरा भूरा होने तक तल लें।