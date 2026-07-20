त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं त्वचा की देखभाल के ये ट्रेंडी DIY, अपनाने से पहले सोचें
क्या है खबर?
आजकल कई लोग प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करके खुद ही अपने लिए त्वचा की देखभाल के उत्पाद तैयार कर रहे हैं। यह तरीका न केवल किफायती है, बल्कि इसे बनाना भी आसान है। हालांकि, कुछ त्वचा की देखभाल के DIY ट्रेंड ऐसे होते हैं, जो आपकी त्वचा के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे DIY ट्रेंड के बारे में बताते हैं, जिनसे आपकी त्वचा का स्वास्थ्य खराब हो सकता है।
#1
नींबू का रस
नींबू का रस विटामिन-C का अच्छा स्रोत होता है, इसलिए इसे चेहरे पर लगाना फायदेमंद माना जाता है। हालांकि, यह खट्टा भी होता है, जो आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है।
नींबू के रस से त्वचा पर जलन, लालिमा और यहां तक कि दाने भी हो सकते हैं। इसलिए, नींबू का रस सीधे चेहरे पर न लगाएं।
बेहतर होगा कि आप नींबू का रस पानी में या किसी और चीज के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें।
#2
बेकिंग सोडा
बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कई लोग स्क्रब बनाने के लिए करते हैं। यह त्वचा की गंदगी को दूर करने में मदद करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपकी त्वचा को नुकसान भी पहुंचा सकता है?
बेकिंग सोडा का pH स्तर बहुत ऊंचा होता है, जो आपकी त्वचा की प्राकृतिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे त्वचा सूखी, जलन वाली और संवेदनशील हो सकती है।
इसलिए, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल सावधानी से करें।
#3
सिरका
सिरका कई लोग चेहरे पर लगाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यह मुंहासों को कम करता है और त्वचा को साफ करता है।
हालांकि, सिरके का खट्टापन आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। सिरका लगाने से जलन, लालिमा और खुजली जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
इसलिए, सिरके का इस्तेमाल करते समय हमेशा इसे पानी में मिलाकर ही लगाएं। इसके अलावा चेहरे पर सीधे सिरका लगाने से परहेज करें।
#4
कॉफी
कॉफी चेहरे पर लगाना कई लोग पसंद करते हैं, क्योंकि इससे त्वचा ताजगी महसूस करती है और थकान दूर होती है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि कॉफी में कैफीन होता है, जो आपकी त्वचा पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
इसके कारण त्वचा सूखी, जलन वाली और संवेदनशील हो सकती है। इसलिए, कॉफी का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें और इसे हमेशा पानी या दूध में मिलाकर ही लगाएं।
#5
शहद
शहद एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर होता है, जो त्वचा को नमी प्रदान करता है। हालांकि, यह भी खट्टा हो सकता है, जो आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है।
शहद लगाने से जलन, लालिमा और खुजली जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए, शहद का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें और इसे हमेशा पानी या दूध में मिलाकर ही लगाएं।
इन DIY स्किन केयर ट्रेंड से बचें और अपनी त्वचा की देखभाल करते समय हमेशा सावधानी बरतें।