त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं ये DIY स्किन केयर ट्रेंड

त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं त्वचा की देखभाल के ये ट्रेंडी DIY, अपनाने से पहले सोचें

लेखन सयाली 05:46 pm Jul 20, 202605:46 pm

क्या है खबर?

आजकल कई लोग प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करके खुद ही अपने लिए त्वचा की देखभाल के उत्पाद तैयार कर रहे हैं। यह तरीका न केवल किफायती है, बल्कि इसे बनाना भी आसान है। हालांकि, कुछ त्वचा की देखभाल के DIY ट्रेंड ऐसे होते हैं, जो आपकी त्वचा के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे DIY ट्रेंड के बारे में बताते हैं, जिनसे आपकी त्वचा का स्वास्थ्य खराब हो सकता है।