मानसून के दौरान बनाए जा सकते हैं ये 5 पारंपरिक व्यंजन, जानिए इनकी रेसिपी

मानसून अपने साथ उमस और नमी लेकर आता है। ऐसे में गीले मौसम में सेहत का ध्यान रखना जरूरी है और इसके लिए खाने-पीने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भारतीय मानसून में कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी जाती है, जो शरीर को सुरक्षा प्रदान करने और सेहत को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। आइए आज हम आपको मानसून के दौरान बनाए जाने वाले 5 पारंपरिक व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं।

#1 प्याज के पकौड़े प्याज के पकौड़े मानसून के दौरान बनाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय व्यंजनों में से एक हैं। इन्हें बनाने के लिए बेसन, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटा अदरक, बारीक कटी धनिया की पत्तियां, नमक और लाल मिर्च पाउडर की जरूरत होती है। इन पकौड़ों को बनाने के लिए पहले सभी चीज़ों को एक साथ मिलाएं और फिर इनको गर्म तेल में कुरकुरा होने तक तलें। इसके बाद इन्हें गरमागरम परोसें।

#2 मक्के की रोटी और सरसों का साग मक्के की रोटी और सरसों का साग भी मानसून के दौरान बनाया जाने वाला एक पसंदीदा व्यंजन है। यह व्यंजन पंजाब से आया है। इसे बनाने के लिए पहले सरसों की पत्तियों को धोकर काट लें, फिर इसे प्याज, हरी मिर्च और लहसुन के साथ पकाएं। इसके बाद इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला मिलाएं। मक्के की रोटी बनाने के लिए मक्के के आटे में नमक और पानी मिलाकर गूंधे, फिर इसका आनंद लें।

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#3 दाल के वड़े दाल के वड़े भी मानसून में बनाए जाने वाले लोकप्रिय व्यंजनों में से एक हैं। इन्हें बनाने के लिए पहले चने की दाल को पानी में भिगोकर पीस लें, फिर इसमें बारीक कटी हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, नमक और गरम मसाला मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण से छोटे-छोटे वड़े बनाकर गर्म तेल में सुनहरा होने तक तलें। अब इन्हें गरमागरम परोसें। यह व्यंजन मानसून में विशेष रूप से पसंद किया जाता है।

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#4 पकोड़े पकोड़े मानसून के दौरान बनाए जाने वाले सबसे पसंदीदा व्यंजनों में से एक हैं। इसे बनाने के लिए पहले कदूकस की हुई आलू, बारीक कटा प्याज, बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटी अदरक, नमक और लाल मिर्च पाउडर को बेसन के साथ मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण से छोटे-छोटे पकोड़े बनाकर गर्म तेल में सुनहरा होने तक तलें। अब इन्हें गरमागरम परोसें। यह व्यंजन बरसात के दिनों में बहुत पसंद किया जाता है।