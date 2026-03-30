गर्मियों के दौरान गुजरात में बनते हैं ये 5 पारंपरिक व्यंजन, एक बार बनाकर खाएं

गुजरात अपने स्वादिष्ट और विविध व्यंजनों के लिए जाना जाता है। गर्मियों के दौरान यहां कई ऐसे पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं, जो न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि शरीर को ठंडक भी पहुंचाते हैं। इन व्यंजनों में ताजगी और पोषण, दोनों शामिल होते हैं। आइए आज हम आपको गर्मियों के दौरान गुजरात में बनाए जाने वाले 5 पारंपरिक व्यंजनों के बारे में बताते हैं, जो आपके खान-पान का मजा दोगुना कर सकते हैं।

#1 खांडवी खांडवी एक प्रसिद्ध गुजराती नाश्ता है, जिसे बेसन और दही के मिश्रण से बनाया जाता है। इसे पतली परतों में बेलकर काटा जाता है। इसके बाद इसके तड़के में सरसों के बीज, करी पत्ते और हरी मिर्च शामिल की जाती है। यह हल्का और कुरकुरा नाश्ता गर्मियों में खाने के लिए आदर्श है। खांडवी को नारियल और हरी धनिया से सजाकर परोसा जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।

#2 डोकला डोकला एक लोकप्रिय गुजराती व्यंजन है, जिसे चावल और दाल के मिश्रण से बनाया जाता है। इसे भाप में पकाया जाता है, जिससे यह हल्का और पौष्टिक बनता है। डोकले को सफेद और पीले रंगों में तैयार किया जा सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दाल-चावल का घोल तैयार किया जाता है, फिर इसे भाप में पकाकर काटा जाता है। अंत में इस पर सरसों का तड़का लगाकर इसे हरी धनिया और मिर्च से सजाया जाता है।

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#3 केरी नो रस केरी नो रस खास तौर से आम के सीजन में बनने वाला व्यंजन है। इसका आनंद पूड़ी या रोटी के साथ लिया जा सकता है। यह एक प्रसिद्ध मिठाई है, जिसे महाराष्ट्र में आमरस भी कहा जाता है। इसे बनाने के लिए आम के गूदे को चीनी और दूध के साथ पीसा जाता है। इसके बाद इसमें इलायची पाउडर, दालचीनी पाउडर, केसर और अदरक के पाउडर के साथ पकाया जाता है।

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#4 आमदवाड़ी आमदवाड़ी गुजरात की एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे सूजी, दूध और चीनी से बनाया जाता है। इसे धीमी आंच पर पकाया जाता है, ताकि इसका स्वाद बढ़िया बने। आमदवाड़ी को खास मौकों पर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सूजी और दूध का घोल तैयार किया जाता है, फिर इसमें चीनी मिलाकर धीमी आंच पर पकाया जाता है। आमदवाड़ी को काजू-बादाम से सजाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।