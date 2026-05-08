पश्चिम बंगाल की ये 5 पारंपरिक ब्रेड हैं स्वाद में लाजवाब, एक बार जरूर आजमाए

बंगाली खान-पान को अपने स्वादिष्ट और अनोखे व्यंजनों के लिए जाना जाता है। इनमें कई तरह की ब्रेड भी शामिल हैं, जो न केवल खाने में बेहतरीन हैं, बल्कि इन्हें बनाना भी आसान है। आज हम आपको कुछ ऐसी पारंपरिक बंगाली ब्रेड के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। इन ब्रेड को आप अपने रोजमर्रा के खाने में शामिल कर सकते हैं।

#1 लुचि लुचि एक प्रकार की तली हुई पूड़ी है, जिसे आमतौर पर सुबह के नाश्ते में खाया जाता है। इसे बनाने के लिए मैदे का आटा गूंथा जाता है और फिर छोटे-छोटे गोले बनाकर गर्म तेल या घी में तल लिया जाता है। लुचि को आमतौर पर आलू दम या मटर दम के साथ परोसा जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। यह व्यंजन खासतौर पर त्योहारों और विशेष अवसरों पर बनाया जाता है।

#2 पुचका पुचका एक छोटी और कुरकुरी ब्रेड होती है, जिसे खासतौर पर चाट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे बनाने के लिए सूजी और मैदे का मिश्रण तैयार किया जाता है, जिसे छोटे-छोटे गोले बनाकर बेल लिया जाता है और फिर गर्म तेल में तला जाता है। पुचका को आमतौर पर पानीपुरी, दही वड़ा या अन्य चाट व्यंजनों के साथ परोसा जाता है। इसका कुरकुरा स्वाद किसी भी चाट को खास बना देता है।

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#3 राधा बल्लवी राधा बल्लवी एक कचौड़ी जैसी पूड़ी होती है, जिसमें एक खास तरह की फिलिंग की जाती है। इसे बनाने के लिए गेहूं का आटा गूंथा जाता है और फिर उसमें उड़द दाल की स्टफिंग करी जाती है। इसके बाद इसे गोल आकार देकर तवे पर सेंका जाता है या तेल में तला जाता है। राधा बल्लवी को खासकर त्योहारों और शुभ अवसरों पर बनाया जाता है और इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है।

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#4 चोड़ा चोड़ा एक पतली और कुरकुरी ब्रेड होती है, जिसे आमतौर पर हल्के नाश्ते के रूप में खाया जाता है। इसे बनाने के लिए चावल का आटा गूंथा जाता है और फिर छोटे-छोटे गोले बनाकर बेल लिया जाता है। चोड़ा को गर्म तवे पर सेंका जाता है या तेल में तला जाता है। इसे आमतौर पर आलू दम या मटर दम के साथ परोसा जाता है। इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है।