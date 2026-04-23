बहुत ही सस्ते हैं भारत के ये 5 पर्यटन स्थल, एक बार जरूर जाएं

भारत एक खूबसूरत देश है, जहां की संस्कृति, खान-पान और भाषा कई तरह की है। अगर आप भारत के किसी राज्य में घूमने की योजना बना रहे हैं, लेकिन बजट को लेकर चिंतित हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारत में कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं, जो आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेंगे। आइए आज हम आपको भारत के 5 सस्ते पर्यटन स्थलों के बारे में बताते हैं, जहां आप कम खर्च में घूम सकते हैं।

#1 माउंट आबू राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित माउंट आबू एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, जो पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। यहां आकर आप नक्की झील, अचलेश्वर महादेव मंदिर, टॉड रॉक और गुरु शिखर जैसी जगहों का आनंद ले सकते हैं। माउंट आबू में गर्मियों के दौरान तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि सर्दियों में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है।

#2 वायनाड केरलम के वायनाड में कई ऐसी जगहें हैं, जो आपको प्राकृतिक सुंदरता से रूबरू करवाएंगी। यहां आप एडीकुला, मणंतवाडी, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण, वायनाड झील, चंद्रगिर किला, सोफाला झरना और इदुक्की बांध जैसी जगहों का लुत्फ उठा सकते हैं। वायनाड में गर्मियों के दौरान तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि सर्दियों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यहां जाने के लिए बस एक कैमरा और आपकी जेब में थोड़े पैसे होने चाहिए।

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#3 खज्जियार खज्जियार को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यहां की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। खज्जियार को 'मिनी स्विट्जरलैंड' कहे जाने का कारण यहां की हरियाली और घास के मैदान हैं। यहां आकर आप खज्जियार झील, खज्जियार गोल्फ कोर्स, कालाटाप और देवी दत्तात्रेय मंदिर जैसी जगहों का आनंद ले सकते हैं। यहां जाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं।

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#4 मसूरी तमिलनाडु में स्थित मसूरी एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह एक पहाड़ी स्थल है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। मसूरी को 'दक्षिण का शिमला' के नाम से भी जाना जाता है। यह जगह पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहां आकर आप मसूरी झील, मसूरी पार्क, डोड्डा बेल्लुरी पहाड़ी, ओट्टी झील, केबिन्स हिल, किन्नाराम, ग्रीन वैली व्यू पॉइंट और गुवना गुफा जैसी जगहों का लुत्फ उठा सकते हैं।