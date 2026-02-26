खाने का स्वाद बढ़ा सकती हैं टमाटर की ये 5 चटनियां, जानिए रेसिपी

चटनी भारतीय खाने का अहम हिस्सा है और इसमें टमाटर का खास स्थान है। टमाटर की चटनी न केवल स्वाद में बेहतरीन होती है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। टमाटर में विटामिन-C, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। आइए आज हम आपको टमाटर की कुछ ऐसी चटनियों की रेसिपी बताते हैं, जो पारंपरिक चटनियों को एक नया मोड़ दे सकती हैं और आपके खाने का मजा बढ़ा सकती हैं।

#1 टमाटर और पुदीने की चटनी टमाटर और पुदीने की चटनी एक ताजगी भरी चटनी है, जो किसी भी स्नैक या रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। इसे बनाने के लिए पुदीने की पत्तियों, हरी मिर्च, लहसुन और उबले हुए टमाटरों को मिलाकर पीस लें। इसमें थोड़ा नींबू का रस मिलाने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। यह चटनी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद पुदीना पाचन तंत्र को भी सुधारता है।

#2 भुने टमाटर की चटनी भुने टमाटर की चटनी एक अलग और खास चटनी है, जिसे आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए पहले टमाटरों को हल्का-सा भून लें, फिर उन्हें लहसुन, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और नमक के साथ मिलाकर पीस लें। इस चटनी का स्मोकी स्वाद आपके खाने को नया रंग देगा और इसे और भी मजेदार बना देगा। भुने टमाटर का उपयोग इस चटनी को एक अनोखा स्वाद देता है।

#3 टमाटर और नारियल की चटनी टमाटर और नारियल की चटनी एक ऐसी चटनी है, जो दक्षिण भारतीय खाने में खासतौर पर उपयोग की जाती है। इसे बनाने के लिए ताजे नारियल, उबले हुए टमाटर, हरी मिर्च और करी पत्ते को मिलाकर पीस लिया जाता है। इसमें थोड़ा सरसों का तेल डालकर तड़का लगाने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। यह चटनी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद नारियल और टमाटर मिलकर सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं।

#4 सूखी लाल मिर्च और टमाटर की चटनी सूखी लाल मिर्च और टमाटर की चटनी एक तीखी और मसालेदार चटनी है, जो आपके खाने को नया अंदाज देती है। इसे बनाने के लिए सूखी लाल मिर्च, भुने हुए चने, लहसुन, अदरक और उबले हुए टमाटरों को मिलाकर पीस लिया जाता है। इसमें थोड़ा जीरा डालकर तड़का लगाने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। यह चटनी न केवल तीखी है, बल्कि इसमें मौजूद भुने चने और मसाले मिलकर इसे और भी खास बनाते हैं।