हर हफ्ते सफाई करनी चाहिए इन 5 चीजों की, स्वास्थ्य के लिए है जरूरी
क्या है खबर?
साफ-सफाई न केवल हमारे घर को सुंदर बनाती है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। अगर आप हर हफ्ते घर की सफाई नहीं करते हैं तो इससे धूल-मिट्टी और कीटाणुओं का खतरा बढ़ सकता है। इस लेख में हम आपको उन 5 चीजों के बारे में बताएंगे, जिनकी सफाई हर हफ्ते करनी चाहिए ताकि आपका घर हमेशा साफ-सुथरा और स्वस्थ बना रहे।
#1
बाथरूम की सफाई
बाथरूम की सफाई सबसे जरूरी है क्योंकि यहां पर कीटाणुओं का खतरा सबसे ज्यादा होता है।
हर हफ्ते बाथरूम की टाइल्स, सिंक, शौचालय और फर्श को अच्छे से साफ करें। इसके अलावा शॉवर हेड, नल और आईना को भी साफ रखें।
शौचालय के लिए विशेष सफाई वाले पदार्थ का उपयोग करें और उसे अच्छी तरह से धोएं। बाथरूम की सफाई से न केवल आपका बाथरूम साफ रहेगा, बल्कि आप बीमारियों से भी बचे रहेंगे।
#2
रसोई की सफाई
रसोई वह जगह है जहां हम खाना बनाते हैं, इसलिए इसे साफ रखना बहुत अहम है। हर हफ्ते रसोई के काउंटर, सिंक, गैस चूल्हा और ओवन को अच्छे से साफ करें।
इसके अलावा अलमारियों और दराजों को भी साफ रखें। बर्तन धोने वाले स्पंज और कपड़े को भी साफ करें।
इन सभी चीजों की सफाई से आपकी रसोई स्वच्छ बनी रहेगी और खाना पकाने में कोई समस्या नहीं आएगी।
#3
बेडशीट और तकिए के कवर बदलें
बेडशीट और तकिए के कवर को हर हफ्ते बदलना चाहिए ताकि आप साफ-सुथरे बिस्तर पर सो सकें।
इन चीजों में पसीना, गंदगी और धूल-मिट्टी जमा होती रहती है, जिससे आपकी त्वचा पर असर पड़ सकता है। इसलिए हर हफ्ते इनकी सफाई जरूरी है।
इसके अलावा तकिए के कवर को भी धोएं और धूप में सुखाएं ताकि बैक्टीरिया खत्म हो जाएं और आपकी त्वचा स्वस्थ रहे।
#4
कालीन और मैट्स की सफाई
कालीन और मैट्स पर बहुत सारी धूल-मिट्टी जमा होती है, जिससे एलर्जी हो सकती है।
इन्हें हर हफ्ते वैक्यूम क्लीनर से साफ करें और अगर संभव हो तो इन्हें बाहर धूप में रखें ताकि बैक्टीरिया खत्म हो जाएं।
इसके अलावा फर्श पर बिछाने वाले मैट्स को भी साफ करें ताकि घर का माहौल स्वच्छ बना रहे। इस तरह की सफाई से आपका घर न केवल साफ-सुथरा रहेगा, बल्कि आप बीमारियों से भी बचे रहेंगे।
#5
पर्दे भी होते हैं गंदे
पर्दे भी धूल-मिट्टी और गंदगी को अपने अंदर समेट लेते हैं, इसलिए इन्हें भी हर हफ्ते धोना चाहिए।
हल्के गर्म पानी और माइल्ड साबुन का उपयोग करके पर्दों को धोएं और धूप में सुखाएं ताकि बैक्टीरिया खत्म हो जाएं।
इन सभी चीजों की सफाई से आपका घर न केवल साफ-सुथरा रहेगा बल्कि आप बीमारियों से भी बचे रहेंगे। इसलिए इन पांच चीजों की सफाई पर विशेष ध्यान दें।