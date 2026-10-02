हर हफ्ते सफाई करनी चाहिए इन 5 चीजों की, स्वास्थ्य के लिए है जरूरी

बाथरूम की सफाई सबसे जरूरी है क्योंकि यहां पर कीटाणुओं का खतरा सबसे ज्यादा होता है।

हर हफ्ते बाथरूम की टाइल्स, सिंक, शौचालय और फर्श को अच्छे से साफ करें। इसके अलावा शॉवर हेड, नल और आईना को भी साफ रखें।

शौचालय के लिए विशेष सफाई वाले पदार्थ का उपयोग करें और उसे अच्छी तरह से धोएं। बाथरूम की सफाई से न केवल आपका बाथरूम साफ रहेगा, बल्कि आप बीमारियों से भी बचे रहेंगे।