ये 5 चीजें एक इमारत को कर सकती हैं कमजोर, बरतें सावधानी

अगर दीवारों का पेंट उखड़ने लगे तो यह एक संकेत हो सकता है कि इमारत में कुछ गड़बड़ है। पेंट उखड़ने का मतलब है कि दीवारों पर नमी या पानी का असर हो रहा है।

यह दीवारों की मजबूती को धीरे-धीरे कम कर सकता है। अगर समय पर इसका समाधान न किया जाए तो दीवारें कमजोर होकर टूट भी सकती हैं।

इसलिए जरूरी है कि दीवारों पर अच्छी गुणवत्ता का पेंट करवाएं और समय-समय पर उसकी जांच करते रहें।