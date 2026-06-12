मानसून से पहले त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी हैं ये 5 चीजें
क्या है खबर?
मानसून के दौरान त्वचा को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बारिश के कारण होने वाली नमी और उमस से कीटाणु पनप सकते हैं, जिससे दाने, पिंपल्स और ब्लैकहेड्स जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए मानसून आने से पहले त्वचा की देखभाल के लिए कुछ जरूरी ब्यूटी सामग्रियां शामिल करना महत्वपूर्ण है। आइए आज हम आपको 5 ऐसी सामग्रियों के बारे में बताते हैं, जो मानसून से पहले आपकी त्वचा को स्वस्थ रख सकती हैं।
#1
नीम
नीम एक खास सामग्री है, जो त्वचा को संक्रमण और दानों से लड़ने में मदद कर सकती है। इसके अलावा नीम में सूजन को कम करने वाले गुण भी होते हैं, जो त्वचा की सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए नीम की पत्तियों को पानी में उबालें और फिर इस पानी को ठंडा करके चेहरे को धो लें। यह त्वचा को साफ और ताजगी देने में मदद करता है।
#2
एलोवेरा
एलोवेरा का जेल एक ऐसी सामग्री है, जो त्वचा को गहराई से पोषित कर सकती है और इसे हाइड्रेटेड रख सकती है। यह त्वचा को ताजगी देने और उसे ठंडक देने में भी मदद कर सकता है। लाभ के लिए ताजे एलोवेरा के जेल को चेहरे पर लगाएं और 10-15 मिनट के बाद चेहरे को पानी से धो लें। यह त्वचा को नमी और ऊर्जा देने में सहायक होता है।
#3
हल्दी
हल्दी में एक खास तत्व होता है, जो त्वचा को संक्रमण और दानों से लड़ने में मदद कर सकता है। यह तत्व त्वचा की सूजन को भी कम कर सकता है। लाभ के लिए एक चम्मच बेसन में थोड़ी हल्दी मिलाएं और फिर इसमें दूध डालकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और जब यह सूख जाए तो चेहरे को ठंडे पानी से धो लें।
#4
गुलाब जल
गुलाब जल न केवल त्वचा को ताजगी देता है, बल्कि इसमें मौजूद गुण त्वचा के रोमछिद्रों को छोटा करने में भी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा गुलाब जल त्वचा की प्राकृतिक नमी को बनाए रखने में भी सहायक है। लाभ के लिए एक कॉटन पैड पर थोड़ा-सा गुलाब जल लगाकर चेहरे पर हल्के हाथों से पोंछें। यह त्वचा को तरोताजा बनाए रखने में मदद करता है।
#5
चंदन
चंदन त्वचा को ठंडक देने और उसे मुलायम बनाने में मदद करता है। इसमें सूजन को कम करने वाले गुण भी होते हैं, जो त्वचा की सूजन को कम करने में सहायक हैं। लाभ के लिए चंदन के पाउडर में थोड़ा-सा बादाम का तेल मिलाकर पेस्ट बना लें और फिर इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। यह त्वचा को ताजगी और नमी देने में मदद करता है।