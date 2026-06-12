मानसून से पहले त्वचा को स्वस्थ रखने वाली चीजें

मानसून से पहले त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी हैं ये 5 चीजें

लेखन अंजली 04:21 pm Jun 12, 202604:21 pm

क्या है खबर?

मानसून के दौरान त्वचा को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बारिश के कारण होने वाली नमी और उमस से कीटाणु पनप सकते हैं, जिससे दाने, पिंपल्स और ब्लैकहेड्स जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए मानसून आने से पहले त्वचा की देखभाल के लिए कुछ जरूरी ब्यूटी सामग्रियां शामिल करना महत्वपूर्ण है। आइए आज हम आपको 5 ऐसी सामग्रियों के बारे में बताते हैं, जो मानसून से पहले आपकी त्वचा को स्वस्थ रख सकती हैं।