मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन करना बच्चों को पसंद होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें पूरी तरह मीठे खाद्य पदार्थों से दूर रखा जाए।

आप उन्हें कभी-कभार थोड़ी मात्रा में मीठे खाद्य पदार्थ दे सकते हैं, जैसे कि घर का बना हलवा या खीर।

इससे न केवल उनका मन खुश रहेगा बल्कि वे संतुलित आहार भी ले पाएंगे। ध्यान रखें कि यह मात्रा सीमित हो ताकि उनकी सेहत पर कोई बुरा असर न पड़े।