माता-पिता के लिए जरूरी हैं ये 5 बातें, जो बच्चों के पोषण से हैं जुड़ी
क्या है खबर?
बच्चों का पोषण उनके समग्र विकास और सेहत के लिए बहुत जरूरी है। माता-पिता के लिए यह जानना अहम है कि बच्चों को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं। बच्चों की खाने-पीने की आदतें उनके भविष्य पर बड़ा असर डाल सकती हैं। इस लेख में हम कुछ जरूरी पोषण संबंधी बातों पर चर्चा करेंगे, ताकि माता-पिता अपने बच्चों को सेहतमंद और संतुलित आहार दे सकें।
#1
दूध पीने का समय
बहुत से माता-पिता मानते हैं कि बच्चों को सोते समय दूध पिलाना जरूरी होता है। हालांकि, यह सच नहीं है।
सोते समय दूध पिलाने से बच्चों के दांतों पर बुरा असर पड़ सकता है और इससे दांतों में कीड़ा लगने की संभावना बढ़ जाती है।
बेहतर होगा कि आप अपने बच्चे को सोने से पहले पानी पिलाएं और दूध पीने का समय दिन के किसी अन्य हिस्से में रखें, जैसे सुबह या दोपहर।
#2
सब्जियों का सेवन
कई बार माता-पिता सोचते हैं कि उनके बच्चे सब्जियां नहीं खाएंगे, इसलिए वे उन्हें जूस या स्मूदी के रूप में देते हैं।
हालांकि, कच्ची सब्जियों का सेवन करना ज्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि इससे शरीर को फाइबर मिलता है, जो पाचन के लिए अच्छा होता है।
इसके अलावा कच्ची सब्जियों में मौजूद पोषक तत्व बेहतर तरीके से शरीर को मिलते हैं। इसलिए बच्चों को कच्ची सब्जियां ही खिलाएं।
#3
स्नैक्स का महत्व
बहुत से माता-पिता यह मानते हैं कि बच्चों को बार-बार छोटे-छोटे स्नैक्स देना गलत है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है।
सही मात्रा में और सही प्रकार के स्नैक्स देने पर वे बच्चों की ऊर्जा बनाए रखने में मदद करते हैं। कोशिश करें कि बच्चों को ताजे फल, सूखे मेवे या दलिया जैसे पौष्टिक स्नैक्स दें।
इससे उनका पेट भी भरा रहता है और उन्हें जरूरी पोषक तत्व भी मिलते हैं।
#4
मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन
मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन करना बच्चों को पसंद होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें पूरी तरह मीठे खाद्य पदार्थों से दूर रखा जाए।
आप उन्हें कभी-कभार थोड़ी मात्रा में मीठे खाद्य पदार्थ दे सकते हैं, जैसे कि घर का बना हलवा या खीर।
इससे न केवल उनका मन खुश रहेगा बल्कि वे संतुलित आहार भी ले पाएंगे। ध्यान रखें कि यह मात्रा सीमित हो ताकि उनकी सेहत पर कोई बुरा असर न पड़े।
#5
पानी की अहमियत
पानी पीने की आदत बच्चों में बचपन से ही डालनी चाहिए ताकि वे बड़े होकर भी इसका महत्व समझें। कई बार बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते हैं और उन्हें पानी पीने का ध्यान नहीं रहता। इसलिए उन्हें नियमित अंतराल पर पानी पिलाते रहें।
इस प्रकार इन 5 बातों को ध्यान में रखते हुए माता-पिता अपने बच्चों को सेहतमंद और संतुलित आहार दे सकते हैं, जिससे उनका समग्र विकास हो सके।