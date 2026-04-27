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क्या आप जामुन से जुड़े इन 5 भ्रमों पर विश्वास करते हैं? जानिए इनकी सच्चाई
जामुन से जुड़े भ्रम

क्या आप जामुन से जुड़े इन 5 भ्रमों पर विश्वास करते हैं? जानिए इनकी सच्चाई

लेखन अंजली
Apr 27, 2026
07:38 pm
क्या है खबर?

गर्मियों में आने वाले फल जामुन का स्वाद लाजवाब है, लेकिन इससे जुड़ी कई भ्रांतियां हैं, जो लोगों को सच्चाई जानने से रोकती हैं। जामुन को लेकर ऐसी कई बातें कही जाती हैं कि ये शरीर में गर्मी बढ़ाता है, दांतों के लिए नुकसानदायक है और मधुमेह रोगियों के लिए हानिकारक है। आइए आज हम आपको जामुन से जुड़ी कुछ सामान्य भ्रांताओं और उनकी सच्चाई बताते हैं।

#1

भ्रम- जामुन खाने से शरीर में गर्मी बढ़ती है

जामुन से जुड़ी सबसे आम भ्रंता है कि इसे खाने से शरीर में गर्मी बढ़ती है, लेकिन इसका सच से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप गर्मियों में जामुन का सेवन करते हैं तो यह शरीर को ठंडक देने में मदद कर सकता है। इसका कारण है कि जामुन में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो शरीर की गर्मी को शांत करने में मददगार हैं। इसके अतिरिक्त इसमें मौजूद खास तत्व शरीर को ठंडक देने में सहायक हैं।

#2

भ्रम- जामुन का सेवन दांतों के लिए नुकसानदायक है

कई लोगों का मानना है कि जामुन का सेवन दांतों के लिए नुकसानदायक होता है, लेकिन यह एक गलत धारणा है। वास्तव में जामुन में ऐसे गुण होते हैं, जो दांतों और मसूड़ों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। इसके साथ ही इसमें मौजूद तत्व दांतों के इनेमल को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया से लड़ने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, दांतों की देखभाल के लिए रोजाना ब्रश करना जरूरी है।

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#3

भ्रम- जामुन मधुमेह रोगियों के लिए हानिकारक है

मधुमेह रोगियों के लिए जामुन के सेवन को हानिकारक माना जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जामुन में ऐसे तत्व होते हैं, जो खून में शक्कर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। इस प्रकार ये फल मधुमेह रोगियों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। हालांकि, मधुमेह रोगियों को सीमित मात्रा में जामुन का सेवन करना चाहिए।

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#4

भ्रम- जामुन गर्भवती महिलाओं के लिए नुकसानदायक है

गर्भवती महिलाओं के लिए जामुन के सेवन को नुकसानदायक माना जाता है, जबकि यह एक भ्रम है। सच तो यह है कि जामुन में आयरन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो गर्भावस्था के दौरान जरूरी होते हैं। इसके साथ ही जामुन में मौजूद फोलेट भ्रूण के विकास में अहम भूमिका निभा सकता है। हालांकि, गर्भवती महिलाओं को इसके सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए।

#5

भ्रम- जामुन का सेवन वजन बढ़ा सकता है

कई लोगों का मानना है कि जामुन का सेवन वजन बढ़ा सकता है, लेकिन इसमें कम मात्रा में कैलोरी होती है, जो पेट को भरने और लंबे समय तक तृप्ति देने में मदद कर सकती है। इसके साथ ही इसमें ज्यादा फाइबर होता है, जो वजन घटाने में सहायक है। इस प्रकार जामुन का सेवन मोटापे से ग्रस्त लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है।

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