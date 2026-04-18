घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं ये 5 थाई व्यंजन, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
थाई व्यंजन अपनी अनोखी खुशबू और स्वाद के लिए जाने जाते हैं। ये व्यंजन ताजे मसालों और अनोखे पकाने की विधियों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। अगर आप थाई खाने के शौकीन हैं और इसे घर पर बनाना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए है। आइए आज हम आपको थाई व्यंजनों की कुछ ऐसी रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार किया जा सकता है।
#1
थाई हरी करी
थाई हरी करी एक लोकप्रिय व्यंजन है, जिसे नारियल दूध, हरी करी पेस्ट और ताजे सब्जियों के साथ बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में नारियल दूध गर्म करें, फिर इसमें हरी करी पेस्ट मिलाएं। अब इसमें कटी हुए सब्जियां डालें जैसे ब्रोकोली, शिमला मिर्च और गाजर। इसे मध्यम आंच पर पकाएं जब तक कि सब्जियां नरम न हो जाएं। अंत में नींबू के पत्ते और सोया सॉस मिलाकर इसे गर्मागर्म परोसें।
#2
थाई मूंगफली सॉस पैनकेक
थाई मूंगफली सॉस पैनकेक एक स्वादिष्ट नाश्ता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले गेहूं के आटे में पानी मिलाकर घोल तैयार करें, फिर उसमें नमक और थोड़ा-सा चीनी डालें। अब इस घोल को तवे पर फैलाकर पैनकेक बनाएं। एक कटोरे में मूंगफली की चटनी तैयार करें जिसमें भुनी हुई मूंगफली, लहसुन, सोया सॉस और नींबू का रस मिलाएं। तैयार पैनकेक को इस चटनी के साथ परोसें।
#3
थाई स्प्रिंग रोल्स
थाई स्प्रिंग रोल्स एक कुरकुरा नाश्ता है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चावल के आटे से रोल तैयार करें। अब इसमें कटी हुई सब्जियां जैसे गाजर, खीरा, पत्तागोभी आदि भरें। साथ ही थोड़ी सी पत्तेदार चीजें जैसे तुलसी या धनिया भी डालें। रोल्स को गर्म तेल में सुनहरा होने तक तलें। इन्हें गर्मागर्म परोसें और इसके साथ घर की बनी चटनी भी परोसें।
#4
थाई तले हुए चावल
थाई तले हुए चावल एक शानदार डिश है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बासमती चावल पकाकर तैयार करें। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें लहसुन, प्याज डालकर भूनें। इसके बाद इसमें कटी हुई सब्जियां डालें जैसे गाजर, शिमला मिर्च, मटर आदि और अच्छी तरह मिलाएं। अब तैयार चावल डालें, फिर सोया सॉस, सिरका, नमक मिलाकर अच्छी तरह पकाएं। अंत में हरा धनिया छिड़ककर इसे गर्मागर्म परोसें।
#5
थाई लाल करी
थाई लाल करी एक स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले नारियल दूध गर्म करें, फिर इसमें लाल करी पेस्ट मिलाएं। अब इसमें कटे हुए सब्जियां डालें जैसे ब्रोकोली, शिमला मिर्च और गाजर। इसे मध्यम आंच पर पकाएं जब तक कि सब्जियां नरम न हो जाएं। अंत में नींबू के पत्ते और सोया सॉस मिलाकर इसे गर्मागर्म परोसें। इन सभी व्यंजनों को घर पर बनाना आसान है और ये सभी स्वादिष्ट हैं।