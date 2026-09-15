मतली की समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकती हैं ये 5 चाय, ऐसे बनाएं
क्या है खबर?
मतली एक आम समस्या है, जो गर्भावस्था, यात्रा या अन्य कारणों से हो सकती है। यह समस्या कई बार बहुत असहनीय हो जाती है। हालांकि, कुछ घरेलू उपाय इस समस्या को कम करने में मदद कर सकते हैं। इन उपायों में से एक है हर्बल चाय का सेवन। हर्बल चाय में मौजूद प्राकृतिक तत्व मतली को कम करने में सहायक होते हैं। आइए जानते हैं कि कौन-कौन सी हर्बल चायें इस समस्या के लिए फायदेमंद हो सकती हैं।
#1
अदरक की चाय
अदरक की चाय का सेवन मतली की समस्या को कम करने में बहुत असरदार हो सकता है।
अदरक में मौजूद तत्व पेट की मांसपेशियों को आराम देते हैं और उल्टी की भावना को कम करते हैं।
इसे बनाने के लिए एक कप पानी में थोड़ा सा कटा हुआ अदरक डालकर उबालें, फिर इसे छानकर पी लें। आप इसमें शहद या नींबू का रस भी मिला सकते हैं ताकि इसका स्वाद बेहतर हो सके।
#2
पुदीने की चाय
पुदीने की तासीर भी मतली को कम करने में मदद कर सकती है। पुदीने में मौजूद तत्व पेट को ठंडक पहुंचाते हैं और आराम देते हैं।
इसे बनाने के लिए एक कप पानी में कुछ पत्तियां डालकर उबालें, फिर इसे छानकर पी लें। आप इसमें थोड़ी सी शहद या नींबू का रस भी मिला सकते हैं ताकि इसका स्वाद बेहतर हो सके।
पुदीने की चाय पीने से पेट की जलन भी कम होती है।
#3
तुलसी की चाय
तुलसी की चाय भी मतली के उपचार में सहायक हो सकती है। तुलसी में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को साफ करने में मदद करते हैं और पेट की समस्याओं को दूर करते हैं।
इसे बनाने के लिए एक कप पानी में कुछ तुलसी की पत्तियां डालकर उबालें, फिर इसे छानकर पी लें। आप इसमें थोड़ी सी शहद या नींबू का रस भी मिला सकते हैं ताकि इसका स्वाद बेहतर हो सके।
#4
कैमोमाइल चाय
कैमोमाइल चाय भी मतली के उपचार में कारगर हो सकती है। कैमोमाइल फूलों से बनी यह चाय शरीर को शांत करती है और नींद लाने में मदद करती है, जिससे सुबह तकलीफ नहीं होती।
इसे बनाने के लिए एक कप पानी में कुछ सूखे कैमोमाइल फूल डालकर उबालें, फिर इसे छानकर पी लें। आप इसमें थोड़ी सी शहद या नींबू का रस भी मिला सकते हैं ताकि इसका स्वाद बेहतर हो सके।
#5
लेमनग्रास की चाय
लेमनग्रास की तासीर भी पेट की समस्याओं को ठीक करने में मदद करती है। इसकी खुशबू और स्वाद दोनों ही काफी अच्छे होते हैं, जिससे मन को सुकून मिलता है।
इसे बनाने के लिए एक कप पानी में कुछ लेमनग्रास की डंडी डालकर उबालें, फिर इसे छानकर पी लें। आप इसमें थोड़ी सी शहद या नींबू का रस भी मिला सकते हैं ताकि इसका स्वाद बेहतर हो सके।
इन सभी हर्बल चायों का सेवन सुरक्षित माना जाता है।