मतली की समस्या से राहत दिलाने वाली चाय

मतली की समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकती हैं ये 5 चाय, ऐसे बनाएं

लेखन अंजली 06:08 pm Sep 15, 202606:08 pm

क्या है खबर?

मतली एक आम समस्या है, जो गर्भावस्था, यात्रा या अन्य कारणों से हो सकती है। यह समस्या कई बार बहुत असहनीय हो जाती है। हालांकि, कुछ घरेलू उपाय इस समस्या को कम करने में मदद कर सकते हैं। इन उपायों में से एक है हर्बल चाय का सेवन। हर्बल चाय में मौजूद प्राकृतिक तत्व मतली को कम करने में सहायक होते हैं। आइए जानते हैं कि कौन-कौन सी हर्बल चायें इस समस्या के लिए फायदेमंद हो सकती हैं।