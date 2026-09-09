आयरन की कमी के ये 5 लक्षण नहीं हैं आम, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी
क्या है खबर?
आयरन की कमी शरीर में खून की कमी का एक बड़ा कारण हो सकती है। यह कमी लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या को घटा देती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति सही तरीके से नहीं हो पाती। यह समस्या अक्सर खाने में आयरन की कमी या शरीर द्वारा आयरन को सही तरीके से उपयोग न कर पाने के कारण होती है। आज हम आपको ऐसे लक्षणों के बारे में बताएंगे, जो आयरन की कमी के संकेत हो सकते हैं।
#1
बालों का झड़ना हो सकता है संकेत
अगर आपके बाल तेजी से झड़ रहे हैं तो यह आयरन की कमी का संकेत हो सकता है। आयरन शरीर में खून बनाने में मदद करता है और इसकी कमी होने पर बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं।
इसके चलते बाल ज्यादा मात्रा में झड़ने लगते हैं। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपके बाल सामान्य से ज्यादा गिर रहे हैं या पतले हो रहे हैं तो इसे हल्के में न लें।
#2
हर समय थकावट और कमजोरी महसूस होना
अगर आप बिना किसी खास मेहनत के भी हर समय थकावट और कमजोरी महसूस करते हैं, तो यह आयरन की कमी का संकेत हो सकता है।
आयरन की कमी से शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुंच पाती, जिससे व्यक्ति हमेशा थका हुआ और कमजोर महसूस करता है।
यह स्थिति धीरे-धीरे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को भी प्रभावित कर सकती है। अगर यह समस्या लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है।
#3
त्वचा का रंग पीला पड़ना
आयरन की कमी का एक और संकेत है त्वचा का पीला पड़ना। इसकी वजह यह है कि आयरन लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है, जो खून को उसका लाल रंग देते हैं।
जब शरीर में आयरन की मात्रा कम हो जाती है, तो खून हल्का पड़ने लगता है और इसका असर सीधे त्वचा पर दिखने लगता है।
अगर आपको अपनी त्वचा का रंग सामान्य से हल्का या पीला लग रहा है तो इसे अनदेखा न करें।
#4
सांस लेने में दिक्कत होना
आयरन की कमी के कारण सांस लेने में दिक्कत होना भी एक आम लक्षण है। आयरन की कमी से शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रभावित होती है, जिससे फेफड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती।
इस वजह से व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी या भारीपन महसूस हो सकता है, खासकर जब आप कोई शारीरिक मेहनत करते हैं।
अगर आपको यह समस्या महसूस हो रही है तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए।
#5
सिरदर्द और चक्कर आना
आयरन की कमी के कारण सिरदर्द और चक्कर आना भी हो सकता है।
इसका कारण है कि जब मस्तिष्क तक ऑक्सीजन की मात्रा कम पहुंचती है तो यह स्थिति पैदा होती है। सिरदर्द हल्का हो सकता है या कभी-कभी तेज भी हो सकता है।
साथ ही चक्कर आने की समस्या भी महसूस हो सकती है। यह संकेत आयरन की कमी के गंभीर लक्षण हो सकते हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना सही नहीं है।