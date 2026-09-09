आयरन की कमी से जुड़े लक्षण

आयरन की कमी के ये 5 लक्षण नहीं हैं आम, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

लेखन अंजली 10:07 am Sep 09, 202610:07 am

क्या है खबर?

आयरन की कमी शरीर में खून की कमी का एक बड़ा कारण हो सकती है। यह कमी लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या को घटा देती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति सही तरीके से नहीं हो पाती। यह समस्या अक्सर खाने में आयरन की कमी या शरीर द्वारा आयरन को सही तरीके से उपयोग न कर पाने के कारण होती है। आज हम आपको ऐसे लक्षणों के बारे में बताएंगे, जो आयरन की कमी के संकेत हो सकते हैं।