सर्दियों में अस्थमा के रोगियों को नजर आ सकते हैं ये 5 लक्षण, रहें सावधान

सर्दियों में ठंडे और नम वातावरण के कारण खांसी में भी बढ़ोतरी हो सकती है। अगर आपको रात के समय या सुबह उठते ही तेज खांसी हो रही हो तो इसे नजरअंदाज न करें।

यह संकेत हो सकता है कि आपका अस्थमा नियंत्रण से बाहर हो रहा है। इस स्थिति में आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि समय पर उचित इलाज मिल सके।

सही समय पर इलाज कराने से समस्या बढ़ने से बच सकती है।