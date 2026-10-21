सर्दियों में अस्थमा के रोगियों को नजर आ सकते हैं ये 5 लक्षण, रहें सावधान
क्या है खबर?
सर्दियों का मौसम अस्थमा के रोगियों के लिए कठिन साबित हो सकता है। इस मौसम में ठंड और नमी के कारण अस्थमा के लक्षण बढ़ सकते हैं। इसलिए अस्थमा के रोगियों को खास ध्यान देना चाहिए। इस लेख में हम कुछ ऐसे लक्षणों पर चर्चा करेंगे, जो अस्थमा के रोगियों को सर्दियों में नजर आ सकते हैं और जिन पर उन्हें ध्यान देना जरूरी है ताकि उनकी सेहत पर बुरा असर न पड़े।
#1
सांस लेने में दिक्कत होना
सर्दियों में ठंडी हवा और नमी के कारण अस्थमा के रोगियों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ठंडी और नम हवा फेफड़ों की नलियों को सिकोड़ देती है, जिससे सांस लेने में परेशानी होती है।
अगर आपको अचानक से सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही हो या फिर खांसी में बढ़ोतरी हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी दवा को समय पर लें।
#2
सीने में भारीपन महसूस होना
सर्दियों में अस्थमा के रोगियों को सीने में भारीपन महसूस हो सकता है। यह तब होता है जब फेफड़ों की नलियां सिकुड़ जाती हैं और हवा सही तरीके से नहीं जा पाती।
अगर आपको सीने में लगातार भारीपन हो रहा हो तो इसे नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से संपर्क करें।
सही समय पर इलाज कराने से समस्या बढ़ने से बच सकती है और आपकी सेहत पर बुरा असर नहीं पड़ेगा।
#3
खांसी का बढ़ना
सर्दियों में ठंडे और नम वातावरण के कारण खांसी में भी बढ़ोतरी हो सकती है। अगर आपको रात के समय या सुबह उठते ही तेज खांसी हो रही हो तो इसे नजरअंदाज न करें।
यह संकेत हो सकता है कि आपका अस्थमा नियंत्रण से बाहर हो रहा है। इस स्थिति में आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि समय पर उचित इलाज मिल सके।
सही समय पर इलाज कराने से समस्या बढ़ने से बच सकती है।
#4
गले में खराश होना
सर्दियों में अस्थमा के रोगियों को गले में खराश भी हो सकती है। ठंडी हवा और नमी के कारण गले की अंदरूनी परत सूज जाती है, जिससे खराश होती है।
अगर आपको लगातार खराश हो रही हो तो इसे नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से संपर्क करें। सही समय पर इलाज कराने से समस्या बढ़ने से बच सकती है और आपकी सेहत पर बुरा असर नहीं पड़ेगा।
#5
नींद में खलल आना
अस्थमा के कारण नींद में भी खलल पड़ सकता है। अगर रात को सोते समय सांस लेने में दिक्कत या खांसी की समस्या हो रही हो तो आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती।
यह स्थिति बहुत परेशान करती है और आपकी दिनचर्या को प्रभावित करती है। इसके लिए नियमित रूप से अपनी दवा लें और अपने बिस्तर को साफ-सुथरा रखें ताकि किसी भी तरह की एलर्जी न हो।