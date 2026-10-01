महिलाओं में कैल्शियम की कमी से जुड़े हो सकते हैं ये 5 संकेत, न करें नजरअंदाज
क्या है खबर?
कैल्शियम एक जरूरी पोषक तत्व है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है। आमतौर पर महिलाओं में इसकी कमी का पता लगाना मुश्किल होता है क्योंकि इसके कुछ लक्षण उम्र बढ़ने या रोजाना की थकान जैसे सामान्य लगते हैं। आइए आज हम आपको महिलाओं में कैल्शियम की कमी के संकेत और लक्षण बताते हैं ताकि समय रहते इसका पता लगाकर इससे बचाव किया जा सके।
#1
मासिक धर्म में असामान्य परिवर्तन
कैल्शियम की कमी से मासिक धर्म चक्र में गड़बड़ी हो सकती है। इससे महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान असामान्य दर्द, ऐंठन या अनियमित माहवारी की समस्या हो सकती है।
कई बार महिलाएं इसे उम्र बढ़ने या तनाव का असर समझकर नजरअंदाज कर देती हैं, लेकिन अगर आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करें ताकि समय रहते इसका इलाज किया जा सके।
#2
बालों का झड़ना
यदि आपके बाल तेजी से झड़ रहे हैं और आप इसे उम्र का असर मान रही हैं, तो यह कैल्शियम की कमी का संकेत हो सकता है।
कैल्शियम की कमी से बाल कमजोर और टूटने लगते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी खाने की आदतों में कैल्शियम युक्त चीजों को शामिल करें।
बालों की सही देखभाल के लिए संतुलित आहार जरूरी है।
#3
शरीर में कमजोरी महसूस होना
अगर आपको अक्सर थकान या कमजोरी महसूस होती है, तो यह भी कैल्शियम की कमी का लक्षण हो सकता है। कैल्शियम की कमी से मांसपेशियों में कमजोरी और थकान हो सकती है।
अगर आप रोजाना की गतिविधियों के लिए भी कठिनाई महसूस कर रही हैं तो यह संकेत हो सकता है कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है। ऐसे में डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है।
#4
हड्डियों में दर्द या कमजोरी
कैल्शियम की कमी से हड्डियों में दर्द या कमजोरी हो सकती है।
अगर आपकी हड्डियां सामान्य गतिविधियों जैसे कि चलने-फिरने में भी दर्द कर रही हैं तो यह संकेत हो सकता है कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है।
इस स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी खाने की आदतों में कैल्शियम युक्त चीजों को शामिल करें ताकि आपकी हड्डियां मजबूत बन सकें।
#5
नींद की समस्या
कैल्शियम की कमी से नींद की समस्याएं भी हो सकती हैं। अगर आप रात को अच्छी नींद नहीं ले पा रही हैं या बार-बार जागती हैं तो यह भी कैल्शियम की कमी का संकेत हो सकता है।
यह समस्या उम्र बढ़ने या तनाव का असर भी लग सकती है, लेकिन अगर यह समस्या लगातार बनी रहती है तो डॉक्टर से संपर्क करें ताकि इसका सही कारण पता चल सके और इसका इलाज किया जा सके।