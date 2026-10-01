महिलाओं में कैल्शियम की कमी से जुड़े हो सकते हैं ये 5 संकेत, न करें नजरअंदाज

कैल्शियम की कमी से नींद की समस्याएं भी हो सकती हैं। अगर आप रात को अच्छी नींद नहीं ले पा रही हैं या बार-बार जागती हैं तो यह भी कैल्शियम की कमी का संकेत हो सकता है।

यह समस्या उम्र बढ़ने या तनाव का असर भी लग सकती है, लेकिन अगर यह समस्या लगातार बनी रहती है तो डॉक्टर से संपर्क करें ताकि इसका सही कारण पता चल सके और इसका इलाज किया जा सके।