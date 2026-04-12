खास मौकों पर मेहमानों को परोसें गुलाब की पंखुड़ियों से बने ये 5 मीठे व्यंजन

गुलाब की पंखुड़ियां अपने सुंदर रंग और खुशबू के लिए जानी जाती हैं और इनमें मौजूद पोषक तत्व भी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। क्या आप जानते हैं कि गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल करके कई स्वादिष्ट और अनोखे मीठे व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? चलिए आज हम आपको गुलाब की पंखुड़ियों से बने 5 मीठे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।

#1 गुलाब का हलवा गुलाब का हलवा एक खास मिठाई है, जो विशेष अवसरों पर बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए सूजी को घी में भूनें, फिर उसमें गुलाब की पंखुड़ियों को पीस कर मिलाएं। इसके बाद दूध, चीनी, गुलाब का रस और कटे हुए मेवे डालकर पकाएं। अंत में केसर और इलायची पाउडर डालें। यह हलवा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसकी खुशबू भी बहुत बढ़िया होती है। इसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं।

#2 गुलाब की बर्फी गुलाब की बर्फी एक अनोखी मिठाई है, जिसे आप अपने मेहमानों को परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए खोया को भून लें, फिर उसमें चीनी मिलाएं और अच्छी तरह पकाएं। अब इस मिश्रण में गुलाब का रस और पंखुड़ियां डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को घी लगी थाली में फैलाकर ठंडा होने दें, फिर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। यह बर्फी किसी भी मौके को और खास बना देगी।

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#3 गुलाब की खीर गुलाब की खीर एक खास तरह की खीर है, जिसमें चावल, दूध और गुलाब का रस मिलाया जाता है। इसे बनाने के लिए चावल को धोकर भिगो दें, फिर दूध को उबालें और उसमें चावल डालें। धीमी आंच पर पकने दें, जब तक कि चावल पूरी तरह से पक न जाएं। अब इसमें चीनी, गुलाब की पीसी हुई पंखुड़ियां, इलायची पाउडर और गुलाब का रस डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अंत में कटे हुए बादाम से सजाकर परोसें।

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#4 गुलाब के लड्डू गुलाब के लड्डू एक अनोखी मिठाई है, जिसमें बेसन या सूजी का उपयोग किया जा सकता है। इसे बनाने के लिए बेसन या सूजी को घी में भून लें। इसमें चीनी, इलायची पाउडर और गुलाब का रस डालकर मिलाएं। इस मिश्रण को हाथों से गोल-गोल लड्डू बनाकर ठंडा होने दें। ये लड्डू खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और खुशबूदार होते हैं। आप इन्हें सजाने के लिए इन पर गुलाब की पंखुड़ियां लगा सकते हैं।