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बेहतर नींद दिलाने में मदद कर सकते हैं ये 5 सुपरफूड्स
बेहतर नींद दिलाने में सहायक सुपरफूड्स

बेहतर नींद दिलाने में मदद कर सकते हैं ये 5 सुपरफूड्स

लेखन अंजली
Aug 28, 2026
04:26 pm
क्या है खबर?

अच्छी नींद से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। हालांकि, कई लोग नींद की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसके लिए दवाओं के साथ-साथ कुछ खास खाद्य पदार्थों का सेवन भी लाभदायक हो सकता है। ये खाद्य पदार्थ न सिर्फ नींद को सुधार सकते हैं, बल्कि दिनभर की थकान को भी दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि नींद को सुधारने में मदद करने वाले खाद्य पदार्थ कौन से हैं।

#1

बादाम

बादाम में मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा होती है, जो मांसपेशियों को आराम देने और नींद को बेहतर बनाने में मदद करता है।

इसके अलावा इसमें विटामिन-E भी होता है, जो तनाव को कम करता है और नींद को सुधारता है।

रोजाना एक मुट्ठी बादाम खाने से शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसलिए रात को सोने से पहले बादाम खाना फायदेमंद हो सकता है।

#2

कीवी

कीवी में विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो तनाव को कम करते हैं और नींद को सुधारते हैं।

इसके अलावा इसमें सेरोटोनिन नामक तत्व भी पाया जाता है, जो नींद को बेहतर बनाने में सहायक होता है।

सोने से पहले एक या दो कीवी खाने से शरीर को आराम मिलता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसलिए रात को सोने से पहले कीवी खाना फायदेमंद हो सकता है।

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#3

दूध

दूध में एक विशेष अम्ल होता है, जो नींद को सुधारने में मदद करता है।

इसके अलावा दूध में कैल्शियम और मैग्नीशियम भी होते हैं, जो मांसपेशियों को आराम देते हैं और नींद को सुधारते हैं।

सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध पीने से शरीर को आराम मिलता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसलिए रात को सोने से पहले दूध पीना फायदेमंद हो सकता है।

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#4

चावल

चावल में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देते हैं और नींद को सुधारते हैं। इसके अलावा चावल आसानी से पच जाते हैं, जिससे पेट हल्का महसूस होता है और नींद में बाधा नहीं आती।

सोने से पहले थोड़ा-सा चावल खाना फायदेमंद हो सकता है। इससे शरीर को आराम मिलता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसलिए रात को सोने से पहले चावल खाना फायदेमंद हो सकता है।

#5

ओट्स

ओट्स फाइबर का अच्छा स्रोत होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देते हैं और नींद को सुधारते हैं।

इसके अलावा ओट्स में एक विशेष तत्व होता है, जो नींद को बेहतर बनाता है। सोने से पहले थोड़ा-सा ओट्स खाना फायदेमंद हो सकता है।

इससे शरीर को आराम मिलता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसलिए रात को सोने से पहले ओट्स खाना फायदेमंद हो सकता है।

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