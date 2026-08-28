बेहतर नींद दिलाने में सहायक सुपरफूड्स

बेहतर नींद दिलाने में मदद कर सकते हैं ये 5 सुपरफूड्स

लेखन अंजली 04:26 pm Aug 28, 202604:26 pm

क्या है खबर?

अच्छी नींद से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। हालांकि, कई लोग नींद की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसके लिए दवाओं के साथ-साथ कुछ खास खाद्य पदार्थों का सेवन भी लाभदायक हो सकता है। ये खाद्य पदार्थ न सिर्फ नींद को सुधार सकते हैं, बल्कि दिनभर की थकान को भी दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि नींद को सुधारने में मदद करने वाले खाद्य पदार्थ कौन से हैं।