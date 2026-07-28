त्वचा के लिए फायदेमंद हैं ये 5 सुपरफूड, डाइट में करें शामिल

टमाटर में लाइकोपीन नामक एक खास तत्व होता है, जो एंटी-ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने में मदद करता है।

टमाटर में विटामिन-C भी होता है, जो कोलेजन उत्पादन में मदद करता है और त्वचा को युवा बनाए रखता है।

इसके अलावा टमाटर का सेवन त्वचा को हाइड्रेट रखता है और उसे चमकदार बनाता है। टमाटर का सेवन सलाद या जूस के रूप में किया जा सकता है।