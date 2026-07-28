त्वचा के लिए फायदेमंद हैं ये 5 सुपरफूड, डाइट में करें शामिल
क्या है खबर?
त्वचा की देखभाल के लिए सिर्फ बाहरी उत्पादों पर निर्भर रहना काफी नहीं है। इसके लिए खाने में पोषक तत्वों से भरपूर चीजों को शामिल करना भी जरूरी है। इससे त्वचा को अंदर से पोषण मिलता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे सुपरफूड्स के बारे में बताते हैं, जो त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं और इसे चमकदार भी बना सकते हैं।
#1
पालक
पालक में विटामिन-A, विटामिन-C, आयरन और फोलेट जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं।
यह एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाने में मदद करता है।
इसके अलावा पालक में मौजूद बीटा-कैरोटीन त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने में सहायक है। पालक का सेवन सलाद या सूप के रूप में किया जा सकता है।
#2
टमाटर
टमाटर में लाइकोपीन नामक एक खास तत्व होता है, जो एंटी-ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने में मदद करता है।
टमाटर में विटामिन-C भी होता है, जो कोलेजन उत्पादन में मदद करता है और त्वचा को युवा बनाए रखता है।
इसके अलावा टमाटर का सेवन त्वचा को हाइड्रेट रखता है और उसे चमकदार बनाता है। टमाटर का सेवन सलाद या जूस के रूप में किया जा सकता है।
#3
गाजर
गाजर में बीटा-कैरोटीन होता है, जो विटामिन-A में बदल जाता है। यह विटामिन त्वचा की मरम्मत करने और उसे स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है।
गाजर का सेवन करने से त्वचा में नमी बनी रहती है और वह चमकदार दिखती है। गाजर का सेवन सलाद या जूस के रूप में किया जा सकता है।
इसके अलावा गाजर का इस्तेमाल फेस मास्क के रूप में भी किया जा सकता है।
#4
बादाम
बादाम में विटामिन-E होता है, जो त्वचा की नमी बनाए रखने और उसे नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाने में मदद करता है। विटामिन-E एक शक्तिशाली एंटी-ऑक्सीडेंट होता है, जो त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है।
इसके अलावा बादाम में ओमेगा-3 फैटी एसिड भी होते हैं, जो त्वचा को पोषण देते हैं। रोजाना कुछ बादाम खाने से त्वचा में नमी बनी रहती है और वह चमकदार दिखती है।
#5
पपीता
पपीता में पपेन नामक एंजाइम होता है, जो मृत कोशिकाओं को हटाकर नई कोशिकाओं को बढ़ावा देता है। पपेन त्वचा की गहराई तक जाकर उसे पोषण देता है।
पपीते का फेस मास्क लगाने से त्वचा में नमी बनी रहती है और वह चमकदार दिखती है। पपीते का सेवन सलाद या जूस के रूप में किया जा सकता है।
इसके अलावा पपीते का इस्तेमाल फेस मास्क के रूप में भी किया जा सकता है।