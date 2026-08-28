पौष्टिक आहार में शामिल करें अंकुरित दालें

पौष्टिक आहार में शामिल करने के लिए उपयुक्त हैं ये 5 अंकुरित दालें

लेखन अंजली 06:00 am Aug 28, 202606:00 am

क्या है खबर?

अंकुरित दालें एक पौष्टिक और सेहतमंद विकल्प हैं, जो आपके खाने में विविधता और पोषण जोड़ सकती हैं। ये न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि इनमें विटामिन, खनिज और प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। अंकुरित दालें पाचन को सुधारने में मदद करती हैं और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती हैं। आइए कुछ ऐसी अंकुरित दालों के बारे में जानते हैं, जो सेहतमंद आहार के लिए बेहतरीन विकल्प हैं।