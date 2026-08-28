पौष्टिक आहार में शामिल करने के लिए उपयुक्त हैं ये 5 अंकुरित दालें
क्या है खबर?
अंकुरित दालें एक पौष्टिक और सेहतमंद विकल्प हैं, जो आपके खाने में विविधता और पोषण जोड़ सकती हैं। ये न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि इनमें विटामिन, खनिज और प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। अंकुरित दालें पाचन को सुधारने में मदद करती हैं और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती हैं। आइए कुछ ऐसी अंकुरित दालों के बारे में जानते हैं, जो सेहतमंद आहार के लिए बेहतरीन विकल्प हैं।
#1
मूंग की दाल
मूंग की दाल सबसे आम अंकुरित दालों में से एक है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और विटामिन बी की भरपूर मात्रा होती है।
यह पाचन को सुधारने में मदद करती है और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है। मूंग की दाल को सलाद या सूप में डालकर खाया जा सकता है या इसे सब्जी के रूप में भी बनाया जा सकता है।
#2
चना
चना एक और पौष्टिक अंकुरित विकल्प है, जो आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर होता है। यह हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है और ऊर्जा का अच्छा स्रोत है।
चने को सलाद में डालकर खाया जा सकता है या इसे अलग-अलग सब्जियों में मिलाया जा सकता है।
इसका सेवन करने से आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है और यह वजन को नियंत्रित करने में भी सहायक है।
#3
राजमा
राजमा न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें फाइबर, प्रोटीन और शरीर की सफाई करने वाले तत्व होते हैं। यह दिल के लिए फायदेमंद होता है और खून में शक्कर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है।
राजमा को अंकुरित करके सलाद या कढ़ी में डालकर खाया जा सकता है या इसे अलग-अलग सब्जियों में मिलाया जा सकता है। इसका सेवन करने से आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है।
#4
मोठ
मोठ एक कम ज्ञात पर बहुत ही पौष्टिक अंकुरित विकल्प है। इसमें विटामिन सी, फाइबर और प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। यह पाचन को सुधारने में मदद करता है और त्वचा की चमक बढ़ाता है।
मोठ को अंकुरित करके सलाद या कढ़ी में डालकर खाया जा सकता है या इसे अलग-अलग सब्जियों में मिलाया जा सकता है। इसका सेवन करने से आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है।
#5
तूर दाल
तूर दाल एक और पौष्टिक अंकुरित विकल्प है, जिसमें फाइबर, प्रोटीन और विटामिन बी शामिल होता है। यह पाचन को सुधारने में मदद करता है और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है।
तूर दाल को अंकुरित करके सलाद या कढ़ी में डालकर खाया जा सकता है या इसे अलग-अलग सब्जियों में मिलाया जा सकता है। इसका सेवन करने से आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है।