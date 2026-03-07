भारतीय शाकाहारी व्यंजनों का स्वाद दोगुना कर देते हैं ये 5 मसाले, जानिए इनके फायदे

भारतीय शाकाहारी व्यंजन अपने अनगिनत मसालों के लिए जाने जाते हैं। ये मसाले न केवल खाने का स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। हल्दी, जीरा, धनिया, मिर्च और इलायची जैसे मसाले आमतौर पर हर रसोई में मिलते हैं। हालांकि, कुछ ऐसे भी मसाले हैं, जो कम ही इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि, इनके फायदे कई होते हैं, जिनके चलते इन्हें खान-पान का हिस्सा बनाना सही निर्णय होगा।

#1 मेथी दाना मेथी दाना एक ऐसा मसाला है, जो कई व्यंजनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह पाचन को सुधारने में मदद करता है और शरीर की गर्मी को कम करता है। मेथी को साबुत या पिसे हुए रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे सब्जियों, दालों और अचार में मिलाया जा सकता है। इसके सेवन से भूख बढ़ती है और यह वजन नियंत्रण में भी मदद करता है। इसके अलावा यह मधुमेह के रोगियों के लिए भी फायदेमंद है।

#2 अजवाइन अजवाइन का इस्तेमाल कई भारतीय व्यंजनों में किया जाता है। यह पाचन को बेहतर बनाती है और पेट की समस्याओं से राहत दिलाती है। अजवाइन को साबुत या पिसे हुए रूप में सब्जियों, दालों और पराठों में मिलाया जा सकता है। इसके अलावा इसे पानी में उबालकर पीने से भी पाचन बेहतर होता है। अजवाइन का सेवन भूख बढ़ाने में भी मदद करता है और यह वजन नियंत्रण में सहायक है। इसके अलावा यह त्वचा के लिए भी फायदेमंद है।

Advertisement

#3 सौंफ सौंफ एक ऐसा मसाला है, जो मिठाइयों और अन्य व्यंजनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह पाचन को बेहतर बनाता है और भूख बढ़ाता है। सौंफ को साबुत या पिसे हुए रूप में किसी भी प्रकार के व्यंजन में मिलाया जा सकता है। इसके अलावा इसे पानी में उबालकर पीने से भी पाचन को लाभ होता है। सौंफ का सेवन ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है और यह वजन नियंत्रण में भी मदद करता है।

Advertisement

#4 हींग हींग भारतीय रसोई का अहम हिस्सा है, जो हर तरह के व्यंजन को खास बनाता है। यह पाचन को सुधारता है और पेट की समस्याओं से राहत दिलाता है। हींग को तड़के में इस्तेमाल करने से इसका स्वाद बढ़ता है और यह खाने को पौष्टिक बनाता है। हींग का सेवन पेट की सूजन को कम करता है और गैस की समस्या से राहत दिलाता है। इसकी मदद से गैस की समस्या आसानी से दूर होती है।