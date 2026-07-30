कुत्ते के आहार में शामिल किए जा सकते हैं ये 5 मसाले, मिलेंगे कई स्वास्थ्य लाभ

दालचीनी एक सुगंधित मसाला है, जो कुत्तों के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। इसमें मौजूद तत्व कुत्तों की रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत बनाते हैं और उनकी पाचन क्रिया को सुधारते हैं।

दालचीनी का नियमित सेवन कुत्तों की रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में भी मदद करता है, जिससे वे मधुमेह जैसी बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं।

इसके अलावा दालचीनी का उपयोग कुत्तों की त्वचा की समस्याओं को दूर करने में भी सहायक है।