रसम बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं ये 5 मसाले, स्वाद को बना सकते हैं खास
क्या है खबर?
रसम दक्षिण भारतीय खाने में एक खास जगह रखता है, जो अपने तीखे और मसालेदार स्वाद के लिए जाना जाता है। यह एक प्रकार का पतला सूप है, जिसे चावल या इडली के साथ परोसा जाता है। रसम को बनाने के लिए कई तरह के मसालों का उपयोग किया जाता है, जो इसके स्वाद को बढ़ाते हैं। आइए आज हम आपको उन 5 मसालों के बारे में बताते हैं, जो रसम को विशेष बना सकते हैं।
#1
राई
राई का उपयोग रसम में एक खास तड़का देने के लिए किया जाता है। इसे तेल में डालकर भूनते हैं, जिससे इसका तीखा और चटपटा स्वाद रसम में मिलता है।
राई का तड़का रसम को एक अलग ही स्वाद देता है और इसे बनाने में एक अनोखा ट्विस्ट जोड़ता है।
यह न केवल स्वाद बढ़ाता है, बल्कि इसके सेहत के फायदे भी होते हैं, जैसे पाचन को सुधारना और भूख बढ़ाना।
#2
जीरा
जीरा एक ऐसा मसाला है, जो रसम को एक अलग स्वाद देता है। इसे भी तेल में डालकर भूनते हैं, जिससे इसका खुशबूदार असर रसम में समा जाता है।
जीरे का तड़का रसम को एक खास स्वाद देता है और इसे बनाने में एक अनोखा ट्विस्ट जोड़ता है।
यह न केवल स्वाद बढ़ाता है, बल्कि इसके सेहत के फायदे भी होते हैं, जैसे पाचन को सुधारना और भूख बढ़ाना।
#3
मेथी दाना
मेथी दाना का उपयोग रसम में थोड़ा कड़वा और तीखा स्वाद देने के लिए किया जाता है। इसे भी तेल में डालकर भूनते हैं, जिससे इसका कड़वा असर रसम में समा जाता है।
मेथी दाना का तड़का रसम को एक खास स्वाद देता है और इसे बनाने में एक अनोखा ट्विस्ट जोड़ता है।
यह न केवल स्वाद बढ़ाता है, बल्कि इसके सेहत के फायदे भी होते हैं, जैसे पाचन को सुधारना और भूख बढ़ाना।
#4
करी पत्ता
करी पत्ता न केवल खुशबूदार होता है बल्कि इसमें कई पौष्टिक तत्व भी होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं।
इसे तेल में डालकर भूनते हैं, जिससे इसका खुशबूदार असर रसम में समा जाता है। करी पत्ता का तड़का रसम को एक खास स्वाद देता है और इसे बनाने में एक अनोखा ट्विस्ट जोड़ता है।
यह न केवल स्वाद बढ़ाता है, बल्कि इसके सेहत के फायदे भी होते हैं, जैसे पाचन को सुधारना।
#5
हल्दी
हल्दी एक ऐसा मसाला है, जिसका उपयोग हर प्रकार की खाने में किया जाता है। रसम में हल्दी डालने से इसका रंग और स्वाद दोनों ही बढ़ जाते हैं।
हल्दी का तड़का रसम को एक खास रंग और गहरी खुशबू देता है।
इन सभी 5 मसालों का सही अनुपात में उपयोग करके आप अपने रसम को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बना सकते हैं। अगली बार जब आप रसम बनाएंगे तो इन मसालों को जरूर शामिल करें।