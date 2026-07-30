रसम बनाने में इस्तेमाल करें ये मसाले

रसम बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं ये 5 मसाले, स्वाद को बना सकते हैं खास

लेखन अंजली 03:51 pm Jul 30, 202603:51 pm

क्या है खबर?

रसम दक्षिण भारतीय खाने में एक खास जगह रखता है, जो अपने तीखे और मसालेदार स्वाद के लिए जाना जाता है। यह एक प्रकार का पतला सूप है, जिसे चावल या इडली के साथ परोसा जाता है। रसम को बनाने के लिए कई तरह के मसालों का उपयोग किया जाता है, जो इसके स्वाद को बढ़ाते हैं। आइए आज हम आपको उन 5 मसालों के बारे में बताते हैं, जो रसम को विशेष बना सकते हैं।