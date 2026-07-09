मानसून के दौरान रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं ये सूप
क्या है खबर?
मानसून के दौरान होने वाली बीमारियों से सुरक्षित रहने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का मजबूत होना जरूरी है और इसके लिए खान-पान में विशेष देखभाल करें। इस मौसम में जब ठंडक बढ़ जाती है तो गर्मागर्म सूप का सेवन करना भी अच्छा माना जाता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे सूप की रेसिपी बताते हैं, जो न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक हैं और इन्हें घर पर बनाना भी आसान है।
#1
टमाटर का सूप
सबसे पहले टमाटर, प्याज और लहसुन को उबालकर उनका पेस्ट बना लें। अब एक पैन में मक्खन गर्म करके उसमें मैदा भूनें, फिर इसमें टमाटर का पेस्ट डालें और अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इसमें पानी, नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा चीनी डालकर इसे 5 मिनट तक पकने दें। आखिर में इस पर थोड़ा सा क्रीम डालकर इसे गर्मागर्म परोसें।
#2
पालक का सूप
सबसे पहले पालक को अच्छे से धोकर उसके पत्तों को तोड़ लें। अब एक पैन में मक्खन गर्म करें, फिर उसमें बारीक कटी हुई प्याज और लहसुन भूनें। इसके बाद इसमें पालक डालकर 5-7 मिनट तक पकाएं। अब इसमें पानी, नमक और काली मिर्च डालकर इसे अच्छे से पकने दें। जब पालक नरम हो जाए तो इसे पीस लें, फिर इस मिश्रण को वापस पैन में डालकर गर्मागर्म परोसें।
#3
गाजर का सूप
सबसे पहले गाजर को छीलकर उसे छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक पैन में पानी उबालें और उसमें गाजर, अदरक और लहसुन डालकर पकाएं। जब गाजर नरम हो जाए तो इस मिश्रण को पीस लें। इसके बाद इस पेस्ट को वापस पैन में डालकर उसमें नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा मक्खन मिलाएं। इसे 5 मिनट तक पकाने के बाद गर्मागर्म गाजर का सूप परोसें।
#4
मशरूम का सूप
सबसे पहले ताजे मशरूम को धोकर छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक पैन में मक्खन गर्म करें, फिर उसमें बारीक कटी हुई प्याज और लहसुन भूनें। इसके बाद इसमें कटे हुए मशरूम डालकर 5 मिनट तक पकाएं। अब इसमें पानी, नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा चीनी मिलाएं और इसे 10 मिनट तक पकने दें। जब मशरूम नरम हो जाएं तो इस मिश्रण को पीस लें, फिर इसे गर्मागर्म परोसें।
#5
मूंग दाल का सूप
सबसे पहले मूंग दाल को धोकर 30 मिनट के लिए भिगो दें। अब एक प्रेशर कुकर में पानी गर्म करें और उसमें भीगी हुई मूंग दाल, हल्दी पाउडर, नमक और काली मिर्च डालकर पकाएं। जब दाल नरम हो जाए तो इसे पीस लें। इसके बाद इस पेस्ट को वापस प्रेशर कुकर में डालकर उसमें जीरा, हींग, अदरक, हरी मिर्च मिलाएं। इसे 5 मिनट तक पकाने के बाद गर्मागर्म मूंग दाल का सूप परोसें।