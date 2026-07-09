मानसून में बनाकर पिएं ये सूप

मानसून के दौरान रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं ये सूप

लेखन अंजली 10:13 am Jul 09, 202610:13 am

क्या है खबर?

मानसून के दौरान होने वाली बीमारियों से सुरक्षित रहने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का मजबूत होना जरूरी है और इसके लिए खान-पान में विशेष देखभाल करें। इस मौसम में जब ठंडक बढ़ जाती है तो गर्मागर्म सूप का सेवन करना भी अच्छा माना जाता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे सूप की रेसिपी बताते हैं, जो न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक हैं और इन्हें घर पर बनाना भी आसान है।