त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती हैं ये 5 स्मूदी, जानिए रेसिपी
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त्वचा की देखभाल के लिए सिर्फ बाहरी उत्पादों की जरूरत नहीं होती, बल्कि अंदरूनी देखभाल भी जरूरी है। इसके लिए आप अपने खाने में ऐसे खाद्य पदार्थों को शामिल कर सकते हैं, जो विटामिन, एंटी-ऑक्सीडेंट्स और अन्य जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी स्मूदी की रेसिपी बताते हैं, जो त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती हैं और इन्हें बनाना भी आसान है।
#1
खीरे, पुदीने और नींबू की स्मूदी
इसके लिए सबसे पहले एक खीरा छीलकर उसके टुकड़े कर लें, फिर इसे मिक्सी में पुदीने की कुछ पत्तियों और नींबू के रस के साथ अच्छे से पीसें। अब इस मिश्रण में थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर फिर से पीसें।
यह स्मूदी न केवल ताजगी देती है, बल्कि खीरे में मौजूद प्राकृतिक तत्व और पुदीने की ताजगी से आपकी त्वचा भी खिल उठती है।
इसे पीने से आपका शरीर हाइड्रेटेड रहता है और त्वचा पर निखार आता है।
#2
गाजर, संतरा और अदरक की स्मूदी
सबसे पहले गाजर को छोटे टुकड़ों में काट लें और इसे मिक्सी में संतरे के रस के साथ पीसें। जब यह अच्छी तरह से पीस जाए तो इसमें थोड़ा अदरक का रस मिलाएं।
इस मिश्रण को एक गिलास में डालकर ऊपर से थोड़ा नींबू का रस निचोड़ें।
यह स्मूदी विटामिन-C और एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है, जो आपकी त्वचा को पोषण देते हैं और उसे चमकदार बनाते हैं। इसे बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता।
#3
पालक, केले और दही की स्मूदी
इसके लिए पालक की पत्तियों को धोकर अच्छी तरह से काट लें, फिर इन्हें मिक्सी में केले के टुकड़ों और दही के साथ पीसें।
जब यह मिश्रण अच्छे से पीस जाए तो इसमें थोड़ा शहद मिलाएं ताकि इसका स्वाद बढ़ जाए।
यह स्मूदी आयरन, पोटेशियम और प्रोटीन से भरपूर होती है, जो आपकी त्वचा को पोषण देते हैं और उसे स्वस्थ बनाए रखते हैं। इसे बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता।
#4
एवोकाडो, बादाम और दूध की स्मूदी
सबसे पहले एवोकाडो को छीलकर उसके गूदे को मिक्सी में डालें, फिर इसमें बादाम की कुछ गिरी और दूध डालकर अच्छे से पीस लें।
अगर आपको इसका स्वाद मीठा करना है तो इसमें थोड़ा शहद मिला सकते हैं।
यह स्मूदी विटामिन-E और अच्छे फैट्स से भरपूर होती है, जो आपकी त्वचा को मुलायम बनाते हैं और उसे नमी प्रदान करते हैं। इसे बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता।
#5
आंवला, कीवी और नारियल पानी की स्मूदी
सबसे पहले आंवलों को छोटे टुकड़ों में काटकर मिक्सी में डालें, फिर इसमें कीवी का गूदा और नारियल पानी डालकर अच्छे से पीस लें।
यह स्मूदी विटामिन-C और एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है, जो आपकी त्वचा को पोषण देते हैं और उसे चमकदार बनाते हैं।
इन स्मूदी को पीने से आपकी त्वचा हाइड्रेटेड रहती है और निखार आता है। इन्हें बनाना भी आसान है और इनका स्वाद भी बहुत अच्छा है।