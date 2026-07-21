त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती हैं ये 5 स्मूदी, जानिए रेसिपी

इसके लिए सबसे पहले एक खीरा छीलकर उसके टुकड़े कर लें, फिर इसे मिक्सी में पुदीने की कुछ पत्तियों और नींबू के रस के साथ अच्छे से पीसें। अब इस मिश्रण में थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर फिर से पीसें।

यह स्मूदी न केवल ताजगी देती है, बल्कि खीरे में मौजूद प्राकृतिक तत्व और पुदीने की ताजगी से आपकी त्वचा भी खिल उठती है।

इसे पीने से आपका शरीर हाइड्रेटेड रहता है और त्वचा पर निखार आता है।