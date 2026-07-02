पोषक तत्वों से भरपूर हैं ये 5 स्मूदी, रोजाना बनाएं और पिएं
क्या है खबर?
स्मूदी एक स्वादिष्ट और पौष्टिक पेय है, जिसे आप अपने रोजमर्रा के आहार में शामिल कर सकते हैं। यह न केवल आपके शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल्स देता है, बल्कि इसे पीने से आपको ताजगी भी महसूस होती है। आज हम आपको 5 ऐसी स्मूदी की रेसिपी बताएंगे, जो न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हैं। इन स्मूदी को बनाना बहुत आसान है और ये सभी सामग्रियां आसानी से मिल जाती हैं।
#1
केला और पालक स्मूदी
केला और पालक स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर में दो पके केले, एक कप ताजे पालक के पत्ते, आधा कप दही और थोड़ा सा शहद डालें। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करें जब तक कि यह एक चिकना मिश्रण न बन जाए। इस स्मूदी में केले से मिलने वाला पोटैशियम और पालक से मिलने वाला आयरन शामिल हैं, जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करेंगे।
#2
आम और पुदीने की स्मूदी
आम और पुदीने की स्मूदी गर्मियों में पीने के लिए बेहतरीन विकल्प है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर में दो पके आम के टुकड़े, कुछ पुदीने की पत्तियां, आधा कप दही और थोड़ी सी चीनी डालें। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करें जब तक कि यह एक चिकना मिश्रण न बन जाए। इस स्मूदी में आम से मिलने वाला विटामिन-C और पुदीने से मिलने वाला ताजगी भरा एहसास शामिल है।
#3
स्ट्रॉबेरी स्मूदी
स्ट्रॉबेरी स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर में एक कप ताजे स्ट्रॉबेरियां, आधा कप गाढ़ा दही, थोड़ा सा शहद और कुछ बर्फ के टुकड़े डालें। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करें जब तक कि यह एक चिकना मिश्रण न बन जाए। इस स्मूदी में स्ट्रॉबेरी से मिलने वाला एंटीऑक्सीडेंट्स शामिल हैं, जो आपकी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं।
#4
कीवी और नारियल पानी की स्मूदी
कीवी और नारियल पानी की स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर में दो पके कीवियों के टुकड़े, एक कप नारियल पानी, आधा केला और थोड़ा सा शहद डालें। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करें जब तक कि यह एक चिकना मिश्रण न बन जाए। इस स्मूदी में कीवी से मिलने वाला विटामिन-C शामिल है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करता है।
#5
ब्लूबेरी और बादाम दूध की स्मूदी
ब्लूबेरी और बादाम दूध की स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर में आधा कप ताजे ब्लूबेरी, एक कप बादाम दूध, थोड़ा सा शहद और कुछ बर्फ के टुकड़े डालें। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करें जब तक कि यह एक चिकना मिश्रण न बन जाए। ेइस स्मूदी में ब्लूबेरी से मिलने वाला एंटीऑक्सीडेंट्स शामिल हैं, जो आपकी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं।