रोजाना मेकअप करने वालों के लिए जरूरी हैं ये 5 स्किनकेयर टिप्स
क्या है खबर?
रोजाना मेकअप करने से त्वचा को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे मुंहासे, सूखापन या एलर्जी। इन समस्याओं से बचने के लिए सही स्किनकेयर रूटीन अपनाना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी स्किनकेयर टिप्स बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी त्वचा को स्वस्थ रख सकते हैं और मेकअप से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं।
#1
मेकअप हटाने में न करें लापरवाही
रोजाना रात को सोने से पहले अपना मेकअप हटाना न भूलें।
इसके लिए एक अच्छा मेकअप हटाने वाला उत्पाद या नारियल का तेल इस्तेमाल करें। इससे आपकी त्वचा गहराई से साफ होगी और किसी भी प्रकार के मेकअप के कण हट जाएंगे। इसके बाद अपने चेहरे को हल्के साबुन और पानी से धोएं।
यह तरीका त्वचा को आराम देता है और उसे सांस लेने का मौका देता है, जिससे वह स्वस्थ रहती है।
#2
नमी बनाए रखने के लिए मॉइस्चराइजर का करें इस्तेमाल
मेकअप करने के बाद भी त्वचा को नमी की जरूरत होती है। इसके लिए मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है। यह आपकी त्वचा को नमी प्रदान करता है और उसे सूखने से बचाता है।
अगर आपकी त्वचा तैलीय प्रकार की है तो जेल आधारित मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें। इससे आपकी त्वचा को पर्याप्त नमी मिलेगी बिना किसी अतिरिक्त चिपचिपाहट के। यह त्वचा के रोमछिद्रों को बंद होने से भी रोकता है और उसे ताजगी भरा महसूस कराता है।
#3
त्वचा की सफाई के लिए हल्के स्क्रब का उपयोग करें
त्वचा की गंदगी और मृत कोशिकाओं को हटाने के लिए हल्के स्क्रब का उपयोग करें। इसके लिए हफ्ते में 2 बार स्क्रब का इस्तेमाल करें। इससे आपकी त्वचा को नया ऊर्जा मिलेगी और वह चमकदार दिखेगी।
आप प्राकृतिक स्क्रब जैसे चीनी या कॉफी के स्क्रब का भी उपयोग कर सकते हैं। यह न केवल त्वचा को साफ करता है बल्कि उसे मुलायम भी बनाता है और उसकी प्राकृतिक चमक को बढ़ाता है।
#4
धूप से बचाव के लिए सनस्क्रीन लगाना न भूलें
चाहे मौसम कोई भी हो, धूप से बचाव के लिए सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। यह आपकी त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है और समय से पहले बुढ़ापा आने से भी बचाता है।
रोजाना 2 बार अपनी त्वचा पर सूर्य की किरणों से बचाने वाला क्रीम लगाएं। अगर आप बाहर ज्यादा समय बिताते हैं तो हर 2-3 घंटे बाद इसे फिर से लगाएं ताकि आपकी त्वचा पूरी तरह से सुरक्षित रहे।
#5
शरीर को हाइड्रेटेड रखें
पर्याप्त मात्रा में पानी पीना आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। यह न केवल आपकी त्वचा को हाइड्रेटेड रखता है बल्कि शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में भी मदद करता है।
दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीने की कोशिश करें ताकि आपके शरीर में कोई कमी न हो।
इन सरल लेकिन प्रभावी स्किनकेयर टिप्स को अपनाकर आप रोजाना मेकअप करने वाली महिलाएं अपनी त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बना सकती हैं।