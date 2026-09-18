रोजाना मेकअप करने वालों के लिए जरूरी हैं ये 5 स्किनकेयर टिप्स

मेकअप करने के बाद भी त्वचा को नमी की जरूरत होती है। इसके लिए मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है। यह आपकी त्वचा को नमी प्रदान करता है और उसे सूखने से बचाता है।

अगर आपकी त्वचा तैलीय प्रकार की है तो जेल आधारित मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें। इससे आपकी त्वचा को पर्याप्त नमी मिलेगी बिना किसी अतिरिक्त चिपचिपाहट के। यह त्वचा के रोमछिद्रों को बंद होने से भी रोकता है और उसे ताजगी भरा महसूस कराता है।