रक्त कैंसर के त्वचा पर दिखने वाले लक्षण

रक्त कैंसर का संकेत दे सकती हैं त्वचा की ये 5 समस्याएं, न करें नजरअंदाज

लेखन सयाली 06:40 pm Jul 19, 202606:40 pm

क्या है खबर?

रक्त कैंसर एक गंभीर बीमारी है, जो शरीर की रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करती है। इसके लक्षण अक्सर त्वचा पर दिखाई देते हैं, जिन्हें सामान्य समझना बड़ी गलती हो सकती है। आज हम रक्त कैंसर के कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में जानेंगे, जो त्वचा पर नजर आ सकते हैं और जिनकी अनदेखी करना खतरनाक हो सकता है। इन लक्षणों को पहचानकर समय पर डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है, ताकि समय पर इलाज हो सके।