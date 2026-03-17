चिंता को कम करने में मदद कर सकती हैं ये 5 प्राणायाम तकनीकें, आप भी अपनाएं

चिंता एक आम मानसिक स्थिति है, जो हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर सकती है। सांस लेने की तकनीकें इस स्थिति को प्रबंधित करने में बहुत मदद कर सकती हैं। यह न केवल हमारे मन को शांत करती हैं, बल्कि हमारे शरीर को भी आराम देती हैं। इस लेख में हम कुछ सरल और प्रभावी सांस लेने की तकनीकों के बारे में जानेंगे, जो आपकी चिंता को कम करने में सहायक हो सकती हैं।

#1 अनुलोम-विलोम प्राणायाम अनुलोम-विलोम एक सरल और प्रभावी तकनीक है। इसे करने के लिए सबसे पहले आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, फिर दाएं नथुने को अंगूठे से बंद करके बाएं नथुने से गहरी सांस लें। अब बाएं नथुने को अंगुली से बंद करके दाएं नथुने से सांस छोड़ें। इस प्रक्रिया को कुछ मिनट तक दोहराएं। यह तकनीक मन को शांत करने और शरीर को आराम देने में मदद करती है, जिससे चिंता कम होती है।

#2 भ्रामरी प्राणायाम भ्रामरी को मधुमक्खा प्राणायाम भी कहा जाता है। इसे करने के लिए सबसे पहले आरामदायक स्थिति में बैठें और आंखें बंद करें। अब अपने दोनों कानों को अंगूठों से बंद करें और उंगलियों से कान की नोक को दबाएं। फिर गहरी सांस लेते हुए होंठों को बंद करें और सांस छोड़ते समय 'हम्म...' ध्वनि निकालें। इस प्रक्रिया को 5-10 बार दोहराएं। यह तकनीक मन को शांत करने और शरीर को आराम देने में मदद करती है।

Advertisement

#3 कपालभाति प्राणायाम कपालभाति पेट की मांसपेशियों को मजबूत करने के साथ-साथ मन को शांत करने में मदद करता है। इसके लिए सबसे पहले आरामदायक स्थिति में बैठें और दोनों हाथ घुटनों पर रख लें। अब आंखें बंद करके गहरी सांस लें और पेट की मांसपेशियों को सिकोड़ते हुए सांस छोड़ें। इस दौरान सांस छोड़ते समय कोई जोर न लगाएं, बल्कि अपने आप को ढीला छोड़ दें। इस प्रक्रिया को 20-25 बार दोहराएं।

Advertisement

#4 उज्जायी प्राणायाम उज्जायी एक ऐसा प्राणायाम है, जो गले के माध्यम से किया जाता है। इसे करने के लिए पहले आरामदायक स्थिति में बैठें और आंखें बंद करें। अब गले से आवाज निकालते हुए सांस लें और धीरे-धीरे छोड़ें जैसे समुद्र की लहरें आ रही हों। इस प्रक्रिया को कुछ मिनट तक दोहराएं। यह तकनीक मन को शांत करने और शरीर को आराम देने में मदद करती है, जिससे चिंता कम होती है।