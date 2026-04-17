घुटनों को मजबूत बना सकती हैं ये 5 सरल एक्सरसाइज, ऐसे करें इनका अभ्यास

घुटनों की मजबूती के लिए नियमित एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। इससे न केवल घुटनों का दर्द कम होता है, बल्कि उनकी स्थिरता भी बढ़ती है। कुछ सरल और प्रभावी एक्सरसाइज से आप अपने घुटनों को मजबूत बना सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल कर सकते हैं। इनसे आपको जल्दी ही फर्क नजर आने लगेगा।

#1 स्क्वाट स्क्वाट एक बहुत ही सरल और असरदार एक्सरसाइज है, जो आपके पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है। इसे करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं, फिर घुटनों को मोड़ते हुए ऐसे बैठें जैसे कि कुर्सी पर बैठ रहे हों। ध्यान रखें कि इस दौरान पीठ सीधी हो और घुटने पैर के पंजों से आगे न निकलें। इस स्थिति में कुछ सेकंड रुकें, फिर धीरे-धीरे ऊपर आ जाएं। इसे 10-15 बार दोहराएं।

#2 लंज लंज एक बेहतरीन एक्सरसाइज है, जो आपके पैरों और कूल्हों को मजबूत बनाती है। इसे करने के लिए सीधे खड़े होकर एक पैर को आगे बढ़ाएं और दूसरे पैर को पीछे खींचें। आगे वाले पैर का घुटना मोड़ें, ताकि यह जमीन से संपर्क में आए, जबकि पीछे वाला पैर सीधा रहे। अब इस स्थिति में कुछ सेकंड रहें, फिर वापस शुरुआती स्थिति में आ जाएं। इसे दोनों पैरों से 10-15 बार दोहराएं।

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#3 ब्रिज ब्रिज एक्सरसाइज पीठ के निचले हिस्से के लिए बहुत फायदेमंद होती है और यह घुटनों की स्थिरता को भी बढ़ाती है। इसे करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं और घुटनों को मोड़कर जमीन पर रखें, फिर धीरे-धीरे अपने कूल्हों को ऊपर की ओर उठाएं और कंधों पर दबाव डालें। इस स्थिति में कुछ सेकंड रहें, फिर वापस शुरुआती स्थिति में आ जाएं। इसे 10-15 बार दोहराएं, ताकि ज्यादा फायदा मिल सके।

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#4 साइड लंज साइड लंज आपके आंतरिक और बाहरी जांघों को मजबूत बनाता है। इसे करने के लिए सीधे खड़े होकर एक पैर को साइड में फैलाएं और घुटने को मोड़कर बैठें, जैसे कि कुर्सी पर बैठे हों। अब दूसरे पैर को सीधा रखें। कुछ सेकंड इस स्थिति में रहें, फिर वापस शुरुआती स्थिति में आ जाएं। इसे दोनों तरफ से 10-15 बार दोहराएं। इस एक्सरसाइज से आपके घुटनों की स्थिरता बढ़ेगी और जांघों की मांसपेशियां मजबूत होंगी।