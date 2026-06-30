महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन के हो सकते हैं ये 5 संकेत, न करें नजरअंदाज
क्या है खबर?
महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे कई हार्मोन काम करते हैं, जो मासिक धर्म, गर्भावस्था और मेनोपॉज के दौरान अलग-अलग स्तर पर सक्रिय रहते हैं। अगर इन हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाता है तो इससे कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। हार्मोनल असंतुलन के कारण महिलाओं को अनियमित पीरियड्स, वजन में उतार-चढ़ाव, अनिद्रा, अधिक थकान और बालों के झड़ने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आइए इसके संकेत जानें।
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अनियमित मासिक धर्म आना
मासिक धर्म में उतार-चढ़ाव हार्मोनल असंतुलन का एक प्रमुख संकेत है। अगर आपको कभी 2 महीने तक मासिक धर्म नहीं आते हैं या कभी 3 महीने तक लगातार आते हैं तो इसे नजरअंदाज न करें और किसी डॉक्टर से संपर्क करें। अनियमित मासिक धर्म कई कारणों से हो सकते हैं, जैसे कि तनाव, वजन में बदलाव, गर्भावस्था, स्तनपान और मेनोपॉज। हालांकि, हार्मोनल असंतुलन के कारण भी मासिक धर्म में बदलाव हो सकता है।
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अधिक थकान महसूस करना
थकान और कमजोरी का अनुभव करना कई स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकता है। अगर आप रोजाना खुद को थका हुआ महसूस करती हैं तो यह भी हार्मोनल असंतुलन का संकेत हो सकता है। अगर पर्याप्त आराम करने के बाद भी आप थका हुआ महसूस कर रही हैं तो किसी डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर आपकी जांच करके थकान का असली कारण बताएंगे और सही उपचार देंगे। ऐसा करने से आप सही समय पर बीमारी का पता लगा सकती हैं।
#3
वजन में बदलाव आना
हार्मोनल असंतुलन के कारण महिलाओं को वजन में बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। कई महिलाएं इस बदलाव को खानपान और व्यायाम से जोड़ती हैं, लेकिन इसका असली कारण हार्मोनल असंतुलन हो सकता है। अगर आपको बिना किसी बदलाव के वजन बढ़ रहा है या घट रहा है तो किसी डॉक्टर से संपर्क करें। इससे आपको सही जानकारी मिलेगी और आप सही उपचार अपना सकेंगी। ऐसे में डॉक्टर आपकी जांच करके सही इलाज बता सकते हैं।
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नींद में परेशानी होना
नींद में समस्या भी हार्मोनल असंतुलन का एक अहम संकेत हो सकती है। अगर आपको सोने में परेशानी हो रही है या आप रातभर जागती रहती हैं तो यह भी हार्मोनल असंतुलन का संकेत हो सकता है। अगर पर्याप्त नींद लेने पर भी आपको समस्या हो रही है तो किसी डॉक्टर से संपर्क करें। इससे आपको सही उपचार मिलेगा और आपकी नींद की समस्या भी दूर होगी। डॉक्टर आपकी जांच के बाद सही इलाज बताएंगे।
#5
बालों का झड़ना या बढ़ना
बालों का झड़ना या बढ़ना भी हार्मोनल असंतुलन का एक अहम संकेत हो सकता है। अगर आपके बाल तेजी से झड़ रहे हैं या फिर अचानक से घने हो रहे हैं तो इसे नजरअंदाज न करें। डॉक्टर आपकी जांच करके बताएंगे कि इसका असली कारण क्या है और आपको कौन-सा इलाज करवाना चाहिए। इस तरह आप समय रहते समस्या का पता लगा सकती हैं और सही उपचार अपना सकती हैं।