महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन के हो सकते हैं ये 5 संकेत, न करें नजरअंदाज

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अधिक थकान महसूस करना

थकान और कमजोरी का अनुभव करना कई स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकता है। अगर आप रोजाना खुद को थका हुआ महसूस करती हैं तो यह भी हार्मोनल असंतुलन का संकेत हो सकता है। अगर पर्याप्त आराम करने के बाद भी आप थका हुआ महसूस कर रही हैं तो किसी डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर आपकी जांच करके थकान का असली कारण बताएंगे और सही उपचार देंगे। ऐसा करने से आप सही समय पर बीमारी का पता लगा सकती हैं।