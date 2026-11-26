अगर आपका वजन बिना किसी खास कारण के घट रहा है तो यह भी एक जरूरी संकेत हो सकता है। उम्र बढ़ने के साथ-साथ हमारी मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, जिससे वजन कम हो सकता है।

अगर आप देख रहे हैं कि आपका वजन लगातार घट रहा है, भले ही आप सामान्य आहार ले रहे हों तो डॉक्टर से संपर्क करें।

यह संकेत हो सकता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी उम्र से पहले बुढ़ापे की ओर बढ़ रही है।