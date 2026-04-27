ये 5 संकेत बता सकते हैं कि आपके शरीर का बढ़ रहा है तापमान, बरतें सावधानी

गर्मी के मौसम में शरीर का तापमान बढ़ना आम बात है। हालांकि, अगर यह जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो यह कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। शरीर के गर्म होने पर कई संकेत मिलते हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताते हैं, जो शरीर के तापमान के बढ़ने का संकेत दे सकते हैं ताकि आप समय रहते सावधानी बरत सकें और गंभीर समस्याओं से बच सकें।

#1 सिरदर्द होना अगर आपको गर्मियों में सिरदर्द की समस्या होने लगे तो इसे नजरअंदाज न करें। यह शरीर के अधिक तापमान बढ़ने का संकेत हो सकता है। आमतौर पर यह समस्या धूप में लंबे समय तक रहने या अधिक मेहनत करने से होती है। इससे बचने के लिए ठंडे स्थान पर आराम करें, खूब पानी पिएं और ठंडे पेय का सेवन करें। इसके अलावा सिरदर्द को दूर करने के लिए ठंडी पट्टी भी लगा सकते हैं।

#2 चक्कर आना अगर आपको अचानक चक्कर आने लगे तो समझ जाइए कि आपका शरीर अधिक गर्म हो रहा है। यह स्थिति खासकर तब होती है, जब कोई व्यक्ति अधिक देर तक सूरज की रोशनी में रहता है या अधिक मेहनत करके खुद को प्यासा कर लेता है। इससे शरीर का तापमान असंतुलित हो जाता है, जिससे चक्कर आने लगते हैं। इससे बचने के लिए ठंडे स्थान पर आराम करें और तरल पदार्थों का अधिक सेवन करें।

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#3 उल्टी आना अगर आपको उल्टी आने की समस्या होने लगे तो यह भी शरीर के अधिक गर्म होने का संकेत हो सकता है। यह स्थिति खासकर तब होती है, जब कोई व्यक्ति अधिक देर तक सूरज की रोशनी में रहता है या अधिक मेहनत करके खुद को प्यासा कर लेता है। इससे शरीर का तापमान असंतुलित हो जाता है, जिससे उल्टी आने लगती है। इससे बचने के लिए ठंडे स्थान पर आराम करें और तरल पदार्थों का अधिक सेवन करें।

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#4 त्वचा का लाल होना अगर आपकी त्वचा ज्यादा गर्म होने पर लाल पड़ने लगे तो समझ जाइए कि आपका शरीर अधिक गर्म हो रहा है। आमतौर पर यह समस्या धूप में लंबे समय तक रहने या अधिक मेहनत करने से होती है। इससे बचने के लिए ठंडे स्थान पर आराम करें, ठंडे पानी से नहाएं और त्वचा को ठंडा रखने वाले जेल या लोशन का इस्तेमाल करें।