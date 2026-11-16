ये 5 संकेत बता सकते हैं कि आपको ब्रेसिज लगवाने की है जरूरत
क्या है खबर?
दांतों की समस्याओं से निपटने के लिए ब्रेसिज एक बेहतरीन उपाय हो सकता है। यह न केवल आपके दांतों को सीधा करता है, बल्कि आपके चेहरे के आकार को भी सुधारता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ब्रेसिज लगवाने चाहिए या नहीं, तो कुछ संकेत आपको इस निर्णय में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि किन-किन संकेतों से पता चलता है कि आपको ब्रेसिज लगवाने की जरूरत है।
#1
दांतों का टेढ़ा होना
अगर आपके दांत एक-दूसरे पर चढ़े हुए या बहुत दूर-दूर लगे हुए हैं तो यह एक साफ संकेत है कि आपको ब्रेसिज लगवानी चाहिए।
टेढ़े और चढ़े हुए दांत न केवल देखने में खराब लगते हैं, बल्कि इन्हें साफ करना भी मुश्किल हो जाता है।
ब्रेसिज लगाने से आपके दांत धीरे-धीरे सही जगह पर आने लगते हैं और आप आसानी से इन्हें साफ कर सकते हैं।
#2
मुंह बंद करने में परेशानी होना
अगर आपको अपने मुंह को बंद करने में परेशानी होती है तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि आपको ब्रेसिज लगवानी चाहिए।
यह समस्या अक्सर तब होती है जब आपके दांत सही जगह पर नहीं होते या फिर आपके जबड़े का आकार सही नहीं होता।
ब्रेसिज लगाने से आपके दांत धीरे-धीरे सही जगह पर आने लगते हैं और आप आसानी से अपने मुंह को बंद कर सकते हैं।
#3
चबाने में दिक्कत होना
अगर आपको खाना चबाने में दिक्कत होती है तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि आपको ब्रेसिज लगवाना चाहिए।
यह समस्या अक्सर तब होती है जब आपके दांत एक-दूसरे पर चढ़े हुए या बहुत दूर-दूर लगे हुए होते हैं।
ब्रेसिज लगाने से आपके दांत धीरे-धीरे सही जगह पर आने लगते हैं और आप आसानी से खाना चबा सकते हैं।
#4
बोलने में कठिनाई होना
अगर आपको बोलने में कठिनाई होती है तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि आपको ब्रेसिज लगवाना चाहिए।
यह समस्या अक्सर तब होती है जब आपके दांत एक-दूसरे पर चढ़े हुए या बहुत दूर-दूर लगे हुए होते हैं।
ब्रेसिज लगाने से आपके दांत धीरे-धीरे सही जगह पर आने लगते हैं और आप आसानी से बोल सकते हैं। सही तरीके से ब्रेसिज लगाने से आपका उच्चारण भी बेहतर हो सकता है।
#5
मसूड़ों की समस्याएं होना
अगर आपके मसूड़ों में सूजन, खून आना या दर्द होता है तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि आपको ब्रेसिज लगवाना चाहिए।
ये समस्याएं अक्सर तब होती हैं जब आपके दांत सही जगह पर नहीं होते या फिर आपके जबड़े का आकार सही नहीं होता।
ब्रेसिज लगाने से आपके दांत धीरे-धीरे सही जगह पर आने लगते हैं और आप आसानी से इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं।