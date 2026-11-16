ब्रेसिज लगवाने से जुड़े संकेत

ये 5 संकेत बता सकते हैं कि आपको ब्रेसिज लगवाने की है जरूरत

लेखन अंजली 12:47 pm Nov 16, 202612:47 pm

क्या है खबर?

दांतों की समस्याओं से निपटने के लिए ब्रेसिज एक बेहतरीन उपाय हो सकता है। यह न केवल आपके दांतों को सीधा करता है, बल्कि आपके चेहरे के आकार को भी सुधारता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ब्रेसिज लगवाने चाहिए या नहीं, तो कुछ संकेत आपको इस निर्णय में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि किन-किन संकेतों से पता चलता है कि आपको ब्रेसिज लगवाने की जरूरत है।