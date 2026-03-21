ये 5 संकेत बताते हैं कि आपके शरीर को है ज्यादा पानी की जरूरत

हमारा शरीर 70 प्रतिशत पानी से बना है और इसके लिए पानी का सेवन बहुत जरूरी है। पानी न केवल शरीर के लिए, बल्कि त्वचा के लिए भी फायदेमंद है। अगर आप अपनी त्वचा को स्वस्थ और चमकदार रखना चाहते हैं तो रोजाना पर्याप्त पानी पीना जरूरी है। आइए कुछ ऐसे संकेत जानते हैं, जो बताते हैं कि आपको अधिक पानी पीने की जरूरत है, ताकि आपका शरीर और त्वचा स्वस्थ और निखरी रहे।

#1 त्वचा का रूखा और बेजान होना अगर आपकी त्वचा अचानक बहुत सूखी और बेजान नजर आती है तो यह संकेत है कि आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है। पानी की कमी से त्वचा की नमी घट जाती है, जिससे वह बेजान और शुष्क दिखने लगती है। ऐसे में रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है, ताकि आपकी त्वचा को जरूरी नमी मिल सके और वह स्वस्थ और चमकदार रहे। इससे विषाक्त पदार्थों से भी छुटकारा मिलता है।

#2 मुंहासे होना अगर आपको बार-बार मुंहासे और दाने होते रहते हैं तो इसका एक कारण आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है। पानी त्वचा को साफ रखने में मदद करता है और हानिकारक तत्वों को बाहर निकालता है, जिससे मुंहासे कम होते हैं। इसके अलावा पानी पीने से त्वचा साफ रहती है और वह स्वस्थ रहती है। इसलिए. रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है, ताकि आपकी त्वचा बेदाग नजर आ सके।

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#3 आंखों का सूखापन अगर आपकी आंखें सूखी रहती हैं या उनमें जलन होती है तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि आपके शरीर को अधिक पानी की जरूरत है। पानी की कमी से आंखों की नमी कम हो जाती है, जिससे उनमें जलन और सूखापन महसूस होता है। इसलिए, रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है, ताकि आपकी आंखों को जरूरी नमी मिल सके और वे स्वस्थ रहें। इससे आपकी आखों की रोशनी पर भी असर पड़ेगा।

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#4 थकान महसूस होना अगर आपको अक्सर थकान महसूस होती रहती है तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि आपके शरीर को अधिक पानी की जरूरत है। पानी की कमी से शरीर की ऊर्जा घट जाती है और आप जल्दी थक जाते हैं। ऐसे में कम से कम 8 गिलास पानी पीना जरूरी है, ताकि आपकी ऊर्जा बनी रहे और आप तरोताजा महसूस करें। सही मात्रा में पानी पीने से आप पूरे दिन ऊर्जावान रह सकते हैं।