ये 5 संकेत बताते हैं कि आप पेरिमेनोपॉज के चरण में प्रवेश कर चुकी हैं

महिलाओं में पेरिमेनोपॉज का चरण 30 से 40 साल की उम्र के बीच शुरू होता है और यह मासिक धर्म के बंद होने से पहले के समय को दर्शाता है। इस दौरान शरीर में हार्मोन के बदलाव के कारण महिलाओं को कई शारीरिक और मानसिक लक्षणों का सामना करना पड़ सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि आप पेरिमेनोपॉज के चरण में प्रवेश कर चुकी हैं।

#1 मासिक धर्म का अनियमित होना पेरिमेनोपॉज के दौरान महिलाओं का मासिक धर्म चक्र अनियमित हो जाता है। इसका मतलब है कि मासिक धर्म के आने का समय और मात्रा, दोनों में बदलाव होता रहता है। कभी-कभी मासिक धर्म जल्दी आ जाता है और कभी देर से। इसके अलावा मासिक धर्म की मात्रा भी बदल सकती है। कुछ महिलाओं को इस दौरान हल्का रक्तस्राव होता है, जबकि कुछ को भारी रक्तस्राव का सामना करना पड़ता है।

#2 अचानक गर्मी का अहसास पेरिमेनोपॉज में महिलाओं को अचानक गर्मी का अहसास होने लगता है। इसे हॉट फ्लश कहा जाता है। इस दौरान महिलाओं को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनका पूरा शरीर गर्म हो रहा हो। यह लक्षण खासकर गर्दन और चेहरे पर अधिक महसूस होता है। हॉट फ्लश के कारण महिलाओं को बेचैनी और असुविधा भी हो सकती है। इसके लिए ठंडे पानी से नहाना और हल्के कपड़े पहनना फायदेमंद हो सकता है।

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#3 नींद की समस्या पेरिमेनोपॉज के दौरान नींद लेना भी मुश्किल हो सकता है। हार्मोनल बदलाव के कारण महिलाओं को अनिद्रा या फिर बार-बार जागने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा उन्हें सोने में कठिनाई और असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। इस समय नियमित व्यायाम करना, सोने से पहले आरामदायक माहौल बनाना और सोने का समय तय करना फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा सोने से पहले हल्का संगीत सुनना भी मददगार हो सकता है।

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#4 मूड का बार-बार बदलना पेरिमेनोपॉज के दौरान मूड का बार-बार बदलना एक आम समस्या है। इस समय महिलाएं कभी खुश होती हैं तो कभी उदास या गुस्सा महसूस करती हैं। इसके कारण वे खुद को अस्थिर महसूस करती हैं। मूड स्विंग्स के कारण महिलाओं को उदासी या चिंता जैसी मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इससे निपटने के लिए ध्यान करना, गहरी सांस लेना और सकारात्मक सोच अपनाना फायदेमंद हो सकता है।